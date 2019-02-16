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Xiaomi представить найпотужніший смартфон у світі

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Пристрій отримає новітній процесор Snapdragon 855 - фото 1
Пристрій отримає новітній процесор Snapdragon 855 / bel

Незабаром після оголошення дати анонса флагманського смартфона Xiaomi Mi 9, в мережі з'явилися чутки щодо виходу поліпшеної модифікації новинки.

Один із співзасновників компанії Ван Чуань розкрив характеристики Xiaomi Mi 9 Explorer Edition і назвав смартфон "найпотужнішим у світі".

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Відповідаючи на запитання одного з фоловерів, віце-президент Xiaomi Ван Чуань повідомив, що вже користується неанонсованной новинкою. І хоча технічних специфікацій він не озвучив, мова йде, ймовірно, про новітній процесор Snapdragon 855 в комбінації з 10 ГБ оперативної пам'яті.

Також віце-президент підтвердив наявність основної камери з чотирма сенсорами, які засвітилися на опублікованому раніше постері. Зображення не розкриває всіх особливостей дизайну пристрою, однак на основі побаченого можна припустити наявність прозорої вставки на задній кришці.

Xiaomi Mi 9 Explorer Edition - фото 308013
Xiaomi Mi 9 Explorer Edition

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Джерело: 91mobiles
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