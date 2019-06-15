Xiaomi представила зубну щітку Oclean X з кольоровим дисплеєм

За останні кілька днів компанія Xiaomi презентувала безліч корисних гаджетів. Не обійшлося й без апдейта зубної щітки. Зустрічайте Oclean X, яка на старті продажу розійшлася 20-тисячним тиражем.

Oclean X намагається бути вашим персональним консультантом з чищення зубів. Щітка розповість, наскільки ефективно ви це робите, де халтурите і який режим вам підходить найбільше. Також є оцінка сили натискання та тривалості чистки.

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Інформація для всього цього збирається на основі датчиків, що фіксують всі рухи пристрою, а також їх інтенсивність. Результати виводяться на кольоровому дисплеї щітки. За допомогою сенсорного управління дані можна перегортати, як на Mi Band 3.

Також є підтримка додатка на смартфоні, який надасть значно докладніші відомості про роботу пристрою. З його ж допомогою ви зможете дізнатися, чи є "сліпі зони", де ви зазвичай не чистите або чистите недостатньо ефективно.

Сама щітка має змінні насадки з вібруючою головкою. Вони мають безліч щетинок з діаметром 0,152 мм. У рух головку призводить мікромотор з частотою обертання до 40 000 коливань на хвилину.

На вибір надається понад 20 видів програм з різною інтенсивністю вібрацій. Є особливі режими для чутливих ясен, для відбілювання зубів і так далі. Також передбачені і ручні налаштування роботи щітки.

Oclean X захищена від вологи і пилу за стандартом IPX7. Те ж саме стосується і зарядної підставки, яку можна розмістити на столі або ж прикріпити до стіни або дзеркала.

Стосовно автономності пристрою, то заявлено від 20 днів у залежності від інтенсивності використання та режиму роботи. Важить щітка всього 99 грамів. Для під'єднання до мобільних пристроїв використовується Bluetooth 4.2 LE.

Рекомендована ціна Oclean X в Китаї - 249 юанів (≈ 950 гривень). Старт продажів відбудеться 5 липня 2019 року, а після цього щітка повинна з'явитися і на AliExpress.

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