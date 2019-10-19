Xiaomi представила власні монітори для комп'ютерів

Тепер можна купити ігровий монітор від Xiaomi

Компанія Xiaomi випустила свої перші монітори для комп'ютерів. Звичайна модель оснащена 23,8-дюймовим дисплеєм з роздільною здатністю FHD, а діагональ ігрової версії з вигнутим екраном становить 34 дюйми. Чим вражають новинки?

Xiaomi Mi Display 23,8 – стандартний 23,8-дюймовий IPS-екран з роздільною здатністю 1080P і підтримкою широкого кута огляду до 178 градусів. Зовні він схожий на деякі моделі Dell. Кнопки управління розташовані в нижній правій частині монітора. На задній панелі розташовані порт HDMI, блок живлення та логотип Mi. Монітор Xiaomi поставляється зі спеціальною циліндричної підставкою з можливістю регулювання кута огляду.

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Xiaomi Mi Surface Display 34 – це 34-дюймовий вигнутий дисплей зі співвідношенням сторін 21: 9 з роздільною здатністю 3440 × 1440 пікселів і частотою оновлення 144 Гц. Кривизна складає 1500R. Пристрій підтримує технологію синхронізації кадрів AMD Freesync і режим відтворення Blu-ray. Колірне охоплення гами становить 121% sRGB.

Деякі джерела повідомляють, що в зігнутому моніторі Xiaomi використовує панель Samsung, а 23,8-дюймовій моделі – ADS-IPS від BOE.

Обидва монітори надійдуть у продаж в Китаї з 21 жовтня. Вартість Xiaomi Mi Surface Display 34 складе 2499 юанів, а Xiaomi Mi Display 23,8 – 699 юанів.

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