Одна з фішок Pixel 4 тепер доступна на смартфонах Xiaomi, OnePlus, ASUS і realme

Однією з сильних сторін всіх "пікселів" завжди була камера, і новий Pixel 4 не став винятком. Він отримав низку унікальних фотоможливостей, включаючи спеціальний режим астрофотографії, призначений для зйомки зоряного неба.

Цю функцію отримають і старі смартфони Google з оновленнями, однак власники пристроїв Xiaomi, OnePlus і інших брендів вже зараз можуть її випробувати.

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Новий режим астрофотографії дозволяє робити якісні фото зоряного неба на камеру смартфона. Для цього пристрій потрібно ставити на штатив або закріпити у нерухомому стані будь-яким іншим способом. У підсумку можна отримати щось подібне:

Офіційно ця функція буде доступна тільки на Pixel 4, 3 і 3a, але особливості операційної системи Android дозволяють отримати її й на інших пристроях, встановивши модифікований додаток Google Camera 7.0. Він також включає оновлений інтерфейс, вдосконалений нічний і портретний режими зйомки й інші функції. Працездатність нової фішки вже підтверджена на Pixel першого та другого покоління, смартфонах OnePlus, realme, ASUS і багатьох моделях Xiaomi.

Завантажити модифіковану версію Gcam можна за цими посиланнями:

Версія для Pocophone F1 від san1ty

Версія для Redmi K20 / K20 Pro і смартфонів OnePlus від Parrot043

Версія для Redmi Note 5 Pro / 6 Pro / 7 / 7S / 7 Pro, Xiaomi Mi A3 / A2, ASUS Zenfone Max Pro M1 / ​​M2 від Parrot043

Версія для смартфонів realme від BSG

Для роботи програми на смартфоні повинна бути включена підтримка Cmaera2API. Обов'язковою вимогою є також наявність Android 9 Pie.

Інструкція з установки та використання Gcam 7.0:

Завантажити та встановити на смартфон відповідний APK-файл Gcam 7.0

Запустити встановлений додаток Google Camera і свайпом вниз по екрану відкрити налаштування

Перейти в розділ для розробників і активувати три пункти: "camera.cuttle.darken", "camera.cuttle.extended" і "camera.cuttle.extended_iterable_burst"

Вийти з налаштувань і вибрати режим нічної зйомки (Night Sight Mode)

Зробити свайп вниз, встановити фокус на нескінченність і поставити таймер на 3 секунди

Закріпити смартфон у нерухомому стані, націливши на небо

Зробити знімок – для цього може знадобитися близько однієї хвилини

У перспективі додаток Gcam 7.0 з режимом астрофотографії буде доступним і для інших пристроїв.

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