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Графік виходу стабільної версії MIUI 11: які смартфони і коли отримають оновлення
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Слідом за анонсом релізу стабільної версії фірмової прошивки MIUI 11 компанія Xiaomi випустила "дорожню карту" із зазначенням моделей, які отримають апдейт до кінця поточного року. Дізнайтесь, коли ваш смартфон оновиться до актуальної версії ОС.
Опублікований список охоплює понад 20 моделей, а розсилка свіжої версії оболонки стартує вже в найближчі дні.
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Перша хвиля оновлень до стабільної версії MIUI 11 пройде з 22 по 31 жовтня. Свіжу прошивку отримають власники Pocophone F1, Redmi K20, Redmi Y3, Redmi 7, Redmi Note 7, Redmi Note 7s і Redmi Note 7 Pro.
Друга фаза апдейта запланована на період з 4 по 12 листопада для моделей Redmi K20 Pro, Redmi 6, Redmi 6 Pro, Redmi 6A, Redmi Note 5, Redmi Note 5 Pro, Redmi 5, Redmi 5A, Redmi Note 4, Redmi Y1, Redmi Y1 Lite, Redmi Y2, Redmi 4, Xiaomi Mi Mix 2 і Mi Max 2.
З 13 по 19 листопада оновляться смартфони Redmi Note 6 Pro, Redmi 7A, Redmi 8, Redmi 8A і Redmi Note 8, а c 18 по 26 грудня отримати апдейт зможуть власники Redmi Note 8 Pro.
Нагадаємо, що новий інтерфейс MIUI 11 оптимізований для перегляду контенту: прошивка отримала новий шрифт Milan Pro, функцію динамічного масштабування шрифтів і звукові ефекти, що нагадують звуки природи.
У ній був переглянутий і алгоритм виконання функції Always on Display для смартфонів з OLED-дисплеями. Наприклад, на екрані блокування постійно змінюється калейдоскоп зображень, а повідомлення демонструються, навіть якщо екран неактивний і смартфон перебуває в режимі очікування.
Що стосується решти моделей, то наразі жодної інформації немає.
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