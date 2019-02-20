Xiaomi представила смарт-годинник з GPS і круглим AMOLED-екраном

На краудфандинговому майданчику Xiaomi представлений "розумний" годинник Yunmai, який отримав круглий дисплей з алюмінієвим обідком, надійний корпус з вогнестійкого полімеру та силіконовий ремінець. Крім того, наручний гаджет може похизуватися наявністю GPS.

У дисплеї використовується 1,3-дюймова AMOLED-матриця з можливістю відображення 90% кольорів NTSC-гами. Головною ж особливістю пристрою став навігаційний модуль GPS + ГЛОНАСС, що дозволяє фіксувати маршрути навіть без зв'язку зі смартфоном.

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Також годинник Yunmai оснащений 9-осьовим гіроскопом, що дозволяє точно відстежувати виконання користувачем різних вправ. Передбачено різні режими тренувань, для кожної з яких використовуються свої алгоритми розрахунку ефективності занять.

Пульсометр, функція відображення повідомлень зі смартфона, віддалене керування музикою, погода, відстеження якості сну, замітки та нагадування теж присутні. Корпус захищений від вологи та пилу за стандартом IP67.

За автономність пристрою відповідає акумулятор на 420 мАг, що забезпечує до 4 днів роботи без підзарядки. Xiaomi Yunmai будуть доступні у двох кольорах: сірому та рожеве золото. Ціна пристрою складе 699 юанів (трохи більше сотні доларів). Поставки очікуються з 26 березня.

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