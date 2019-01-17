Xiaomi представила ручку зі штучним інтелектом

Новинка призначена для навчання дітей іноземних мов. Пристрій вміє розпізнавати і читати вголос написаний або надрукований текст, а також перекладати з китайської на англійську мову і навпаки.

Китайська компанія Xiaomi представила на своєму майданчику колективного фінансування черговий пристрій – розумну ручку зі штучним інтелектом, яка говорить. Новинка призначена для навчання дітей іноземних мов.

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"Розумна" ручка від Xiaomi

Ручка може розпізнавати і читати вголос написаний або надрукований текст, а також перекладати з китайської на англійську мову і навпаки.

Крім цього ручка вміє розповідати сама, для чого в її пам'яті зберігається понад 1200 цікавих фактів і понад 2000 оригінальних матеріалів з китайської і англійської лексики. Також тут є система оцінки якості вимови тих нових слів, що вивчає дитина.

Продажі пристрою почнуться 28 січня.

Ручка призначена для навчання дітей іноземних мов

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