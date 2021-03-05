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Xiaomi представила "розумну" мультипіч: вона може замінити відразу 4 пристрої

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Мультипіч Xiaomi може замінити відразу 4 пристрої - фото 1
Мультипіч Xiaomi може замінити відразу 4 пристрої

Чергова новинка китайської компанії підійде як для любителів імпровізувати на кухні, так і для тих, хто цінує "розумну" побутову електроніку. MIJIA Smart Air Frye отримала контейнер об'ємом 3,5 літра, чого достатньо для приготування страв на середню сім'ю.

Фішка пристрою криється в його багатофункціональності. MIJIA Smart Air Frye – це духовка, мікрохвильова піч, сушарка для фруктів і йогуртниця в одному флаконі.

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Примітна наявність плавного регулювання температури у діапазоні від 40 °C до 200 °C. При цьому користувач може встановити й два режими інтенсивності обдування за допомогою гарячого повітря.

Мультипіч оснащена нагрівачем, потужність якого становить 1500 Вт. Крім того, під час приготування продукти готуються за допомогою потоків гарячого повітря з усіх боків, завдяки чому досягається рівномірне прогрівання. Також користувач може встановити підігрів їжі протягом 24 годин після закінчення готування. Як один із заходів безпеки, виробник передбачив вимкнення печі у момент, коли висувається чаша, при її поверненні приготування автоматично поновлюється.

На передній панелі встановлений OLED-дисплей, інтегрований у поворотний регулятор. У фірмовому мобільному додатку MIJIA власник знайде електронну книгу з 50 детальними рецептами. Якщо є бажання, можна встановити власні налаштування для приготування будь-яких страв, які не згадуються у комплектній книзі рецептів.

Вартість новинки у Китаї становить близько $ 60.

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Джерело: 4PDA
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