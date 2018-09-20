Xiaomi представила "розумну" куртку з контролем температури

Компанія Xiaomi володіє шанхайським стартапом Runmi Technology, які розробляють аксесуари і одяг для китайського ринку.

У вересні 2018 року фірма представила "розумну" легку куртку з підтримкою функції контролю температури і розподілу тепла. За словами розробників, це дозволяє користуватися їхнім одягом в будь-який сезон.

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"Розумна" куртка від Xiaomi

Система Heatex, що працює від акумулятора на 10000 мА·год, активується після натискання кнопки на рукаві. Максимальний нагрів куртки – близько 50 градусів, таку температуру вона може протримати до восьми годин. Поверхня новинки покрита водовідштовхувальним шаром, також фірма вбудувала систему захисту від короткого замикання.

Нагрівання йде в області шиї і спини, але рівномірно розподіляється по всьому тілу. Розробники відзначили, що куртка вже пройшла всі необхідні тести. Технологія сама відключає функцію нагріву в разі потреби.

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