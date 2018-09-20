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Чоловіча мода осінь-зима 2018: головні тренди
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Читай у щотижневій рубриці від Радіо МАКСИМУМ про головні тренди чоловічої моди у сезоні осінь-зима 2018 та ідеї стильного гардеробу. Ми підготували практичні та стильні поради для тих, хто хотів би дізнаватися щось нове зі світу моди.
Не за горами осіння негода і зима з її снігопадами. А це означає, що має бути грандіозна ротація предметів чоловічого гардеробу. Сучасні чоловіки приділяють чимало уваги своєму зовнішньому вигляду, і щоб зустріти новий сезон впевнено – потрібно знати основні тренди періоду осінь-зима 2018.
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Виглядати доглянутим – завжди в моді! Крім відвідування спортивного залу, серед чоловіків стало популярним відвідувати барбершопи та стежити за чоловічою модою.
В усі часи чоловічому гардероба надавалося величезне значення, тому що вміння одягатися стильно і зі смаком було ознакою хорошого тону.
Чоловіча мода на осінь-зиму 2018
Пальто
Класичний стиль можна назвати головним трендом в моді 2018-2019 року в цілому. Тому, якщо ти купиш пальто, воно не застаріє через кілька сезонів, як деякі інші тренди, а буде актуальним ще кілька років точно. При виборі кольору радимо звернути увагу на стримані кольори.
Практичність. Це помітно у виборі колірної гами і фактури. Експерти пропонують для ділового образу лаконічні силуети.
Кілька порад, щоб бути точно в тренді:
- Не купуй занадто короткі пальто – це виглядає безглуздо. Ідеальною вважається довжина до коліна або трохи нижче.
- Трикотаж – найкращий матеріал для пальто. І зручно, і виглядає стильно.
- Лаконічний крій став хітом сезону.
Джинсові і шкіряні куртки
Є варіанти і для тих, хто не фанатіє від класичного стилю. Для таких людей дизайнери підготували шкіряні і джинсові куртки, які завжди у моді. Щоб їх можна було носити не тільки восени, а й холодною зимою, модельєри створили куртки з теплими підкладками, які, на перший погляд, виглядають як звичайні. Але варто тільки додати хутряний комір, і ти отримуєш практично нову річ.
При виборі шкіряної куртки варто звернути увагу не тільки на стандартні кольори, але і на колір хакі, який зараз особливо популярний в чоловічій моді.
Брутальність. Ця модна тенденція вже кілька сезонів підкорює вулиці світових столиць і провінційних містечок. Підтвердженням цього факту можна вважати брутальні луки в стилі кежуал. З курткою гарно будуть поєднуватися штани, стильні кольорові рукавички, які на тлі сумних осінніх пейзажів стануть головним акцентом вашого образу.
Сумки-бананки
У 2018 році бананки стали справжнім хітом у чоловічій моді, тому пропустити їх в списку основних модних тенденцій осені і взимку 2018-2019 просто неможливо. Різні моделі, кольори і матеріали, з яких виготовляються такі сумки, дозволять кожному обрати аксесуар собі до душі.
Для більш холодного періоду варто звернути увагу на бананки класичних кольорів і незвичних форм. Шкіряні сумки також чудово будуть комбінуватися з основними осінніми трендами.
Ретро. Стиль 90-х уже міцно закріпився у сучасній моді, який навіює приємну ностальгію. Саме бананки у цьому сезоні вносять ностальгійні нотки у чоловічий гардероб, що дозволять створювати неординарні образи.
Кросівки
Навіть немає сенсу описувати всі переваги кросівок, адже всі і так про них знають. До того ж в останнє десятиліття з'являлося стільки моделей і забарвлень, що до будь-якого образу можна підібрати ідеальне спортивне взуття. Особливо сміливі модники поєднують кросівки навіть з костюмами.
Важливо. З огляду на те, що останнім часом з’явилося справді безліч моделей кросівок, важливо відчувати тонку межу між "стильно" і "безглуздо". Щоб ваші експерименти не провалилися, варто спочатку обмежитися тільки білими та чорними кросівками, бо вони точно підійдуть до всього.
Бомбер
Тоді, коли вже досить прохолодно, але ще тепло для пальто, вам неодмінно знадобиться бомбер. Особливо такий вид куртки сподобається любителям всього яскравого і молодіжного, так як дизайнери постійно придумують нові яскраві оформлення і варіанти декору.
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