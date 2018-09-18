Обери свій look: ТОП-3 осінніх образи тижня для чоловіків

Модно і ефектно – не означає дорого! Стильна рубрика від Радіо МАКСИМУМ переконає вас, що виглядати статусно – це зовсім нескладно і досить бюджетно.

Сучасні чоловіки намагаються слідкувати за своїм гардеробом і хочуть виглядати стильно та привабливо. Однак вони часто вважають, що для крутого образу потрібні чималі кошти, бо ж і виглядає такий образ дорого.

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Радіо МАКСИМУМ підібрало найкращі луки за тиждень. І ми переконаємо вас, що виглядати статусно зовсім нескладно і досить бюджетно.

Гайда оглядати детальніше кожен з елементів з представлених луків і обирати можливі недорогі варіанти для вдалої покупки.

#1

Пуховик, джинси та футболка базових кольорів – чи не один з найпопулярніших осінніх образів серед чоловіків.

Куртка

Бренд: Tokyo Laundry;

Основний клад: 100% поліамід;

Ціна: 850 грн.

Осіння куртка

Футболка

Бренд: ASOS;

Основний склад: 100% синтетика

Ціна: 150 грн.

Чоловіча футболка

Джинси

Бренд: Brave Soul;

Основний склад: 98% бавовна, 2% еластан;

Ціна: 590 грн.

Чоловічі джинси

Кросівки

Бренд: Brave Soul;

Основний склад: 50% тканина, 50% штучна шкіра;

Ціна: 925 грн.

Кросівки

Ціна образу: 2515 гривень.

#2

Чомусь чоловіки в пальто зустрічаються рідко, а дарма. В пальто сильна половина людства виглядає більш стильно і ефектно. До того ж в такому верхньому одязі комфортніше у холодно пору року.

Пальто

Бренд: ASOS:

Основний склад: 51% шерсть, 49% поліестер:

Ціна: 2775 грн.

Чоловіче пальто

Футболка

Бренд: ASOS:

Основний склад: 100% бавовна;

Ціна: 185 грн.

Лонгслів

Джинси

Бренд: boohooMAN;

Основний склад: 80% бавовна, 18% поліестер, 2% еластан;

Ціна: 500 грн.

Чорні джинси

Взуття

Бренд: Loyalty & Faith;

Основний склад: 100% поліуретан;

Ціна: 590 грн.

Чоловічі кеди

Ціна образу: 4050 гривень.

#3

Джинсова куртка – модний предмет одягу поза часом. Вона зручна, добре виглядає, її легко носити, у неї просто немає недоліків. Цей стильний і універсальний предмет гардероба заслуговує, щоб його додавали у найрізноманітніші образи. Він ніколи вас не підведе. Від кльових повсякденних образів до суворого виду в стилі смарт-кежуал – джинсовка може прикрасити кожен з них.

Куртка

Бренд: River Island;

Основний склад: Комір: 100% поліестер. Основна частина: 100% бавовна;

Ціна: 1425 грн.

Джинсовка

Футболка

Бренд: ASOS;

Основний склад: 100% бавовна;

Ціна: 165 грн.

Футболка на довгий рукав

Джинси

Бренд: KIOMI;

Основний склад: 98% бавовна, 2% еластан;

Ціна: 480 грн.

Чоловічі джинси

Взуття

Бренд: Call It Spring;

Основний склад: 50% інші матеріали, 50% тканина;

Ціна: 1070 грн.

Кеди

Ціна образу: 3140 гривень.

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