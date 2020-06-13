Xiaomi представила павербенк, яким 10 разів можна зарядити новий iPhone SE

Xiaomi оголосила про початок продажів нового зовнішнього акумулятора. Його особливістю стала рекордна місткість, а також можливість одночасної зарядки відразу трьох пристроїв. Крім того, він підтримує двосторонню швидку зарядку.

Новий павербенк має місткість 30 000 мАг. За запевненням виробника, з його допомогою вийде зарядити до 4,5 раза Xiaomi Mi10 або Redmi K30 Pro, а у випадку з iPhone SE (2020) можна розраховувати на 10,5 зарядок.

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В акумуляторі чотири роз'єми: два звичайні USB, micro-USB і симетричний USB Type-C. Перші два працюють тільки на віддачу, micro-USB і USB Type-C – в обидва боки.

Максимальна вихідна потужність складає 18 Вт, що дозволяє зарядити iPhone 11 за 1 годину 45 хвилин замість майже 4 годин, якщо використовувати його "рідний" адаптер на 5 Вт. Максимальна вхідна потужність досягає 24 Вт, завдяки чому на повну зарядку павербенка потрібно 7,5 години. При подвійному натисканні кнопки живлення пристрій переходить у спеціальний енергоефективний режим для зарядки невеликих гаджетів на зразок фітнес-трекерів і бездротових навушників.

Акумулятор випускається тільки в білому кольорі. Його габарити складають 154,5 х 72,3 х 38,9 мм. У комплект поставки входить кабель micro-USB.

Ціна новинки в Китаї становить $ 24.

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