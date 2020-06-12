Новий убивця MacBook: Xiaomi представила Mi Notebook Pro 15

Цього тижня компанія Xiaomi потішила прихильників компанії низкою новинок. Крім компактного 14-дюймового ноутбука та фітнес-браслета Mi Band 5 світ побачив Mi Notebook Pro з діагоналлю екрана 15,6 дюйма. Лептоп повністю зберіг дизайн попередника, але отримав потужнішу та сучаснішу начинку.

Xiaomi Mi Notebook Pro 15 (2020) оснащується 15,6-дюймовим IPS-дисплеєм зі 100-відсотковим охопленням колірного простору sRGB. Завдяки тонким боковим рамкам шириною 6,52 мм екран займає 81,5% корисної площі. Корпус пристрою виконаний з алюмінію. Клавіатура оснащена підсвічуванням, а в кутку великого тачпада традиційно розташовується сканер відбитків пальців.

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Ноутбук пропонується у двох версіях, які помітно відрізняються характеристиками. Базова модифікація отримала процесор Intel Core i5-10210U з максимальною частотою 4,2 ГГц, дискретну відеокарту NVIDIA GeForce MX350 з 2 ГБ пам'яті GDDR5, 8 ГБ оперативної пам'яті DDR4, накопичувач PCIe SSD на 512 ГБ. У потужнішій конфігурації встановлений процесор Intel Core i7-10510U з максимальною частотою 4,9 ГГц, така ж відеокарта, 16 ГБ оперативної пам'яті і накопичувач об'ємом 1 ТБ.

За автономність Mi Notebook Pro 15 (2020) відповідає вбудований акумулятор на 50 Втгод, що забезпечує до 17 годин роботи у режимі відтворення відео. Батарея підтримує швидку зарядку до 50% за 40 хвилин.

Для підключення периферії передбачені два USB Type-C, два USB 3.1, повнорозмірний HDMI, слот для карт пам'яті формату SD і комбінований аудіороз'єм.

У Китаї Mi Notebook Pro 15 (2020) пропонується за ціною близько $ 850 за версію з Core i5 і близько $ 990 – за топову конфігурацію на базі Core i7. Як тобі таке, Тім Кук?

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