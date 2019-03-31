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Xiaomi представила нову лінійку ноутбуків Mi Notebook
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Компанія Xiaomi представила оновлення модельного ряду ноутбуків серії Mi Notebook 15.6. Новинки отримали продуктивні процесори Intel Core восьмого покоління, дискретну графіку від NVIDIA та поліпшену акустичну систему з підтримкою об'ємного звучання.
IPS-дисплей Xiaomi Mi Notebook 15.6 з відповідною діагоналлю отримав роздільну здатність Full HD (1920x1080 пікселів). Металевий корпус ноутбука товщиною 19,9 мм виконаний у мінімалістичному дизайні без будь-яких написів і логотипів.
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Апаратна начинка представлена процесором Intel Core i5 сімейства Coffee Lake, обсяг оперативної пам'яті становить 8 ГБ (з можливістю розширення до 32 ГБ), твердотільного накопичувача – 256 або 512 ГБ у залежності від конфігурації. За графічні можливості відповідає дискретна відеокарта NVIDIA GeForce MX 110 з 2 ГБ відеопам'яті.
На корпусі лептопа розмістилися два порти USB 3.0, один USB 2.0, LAN-роз'єм, HDMI, комбінований 3,5-мм аудіоджек і кардрідер 3-в-1. Новинка оснащена повнорозмірною клавіатурою з цифровим блоком і 5,9-дюймовим тачпадом, що підтримує мультитач і жестове управління. Система охолодження на основі теплових трубок забезпечена двома вентиляторами для підвищення ефективності відведення тепла.
Аудіосистема апарата з підтримкою технології віртуального об'ємного звучання Dolby складається з двох динаміків потужністю 3 Вт. Гучність звуку в порівнянні з попередньою ревізією, за заявою виробника, зросла на 5 дБ.
Старт продажів Xiaomi Mi Notebook 15.6 (2019) у Китаї відбудеться 9 квітня за ціною $ 640 за модель з накопичувачем на 256 ГБ. Версія з 512-гігабайтним SSD обійдеться покупцям в $ 729.
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