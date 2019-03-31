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Xiaomi представила нову лінійку ноутбуків Mi Notebook

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Ноутбук від Xiaomi отримає нові процесори Intel - фото 1
Ноутбук від Xiaomi отримає нові процесори Intel

Компанія Xiaomi представила оновлення модельного ряду ноутбуків серії Mi Notebook 15.6. Новинки отримали продуктивні процесори Intel Core восьмого покоління, дискретну графіку від NVIDIA та поліпшену акустичну систему з підтримкою об'ємного звучання.

IPS-дисплей Xiaomi Mi Notebook 15.6 з відповідною діагоналлю отримав роздільну здатність Full HD (1920x1080 пікселів). Металевий корпус ноутбука товщиною 19,9 мм виконаний у мінімалістичному дизайні без будь-яких написів і логотипів.

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Апаратна начинка представлена ​​процесором Intel Core i5 сімейства Coffee Lake, обсяг оперативної пам'яті становить 8 ГБ (з можливістю розширення до 32 ГБ), твердотільного накопичувача – 256 або 512 ГБ у залежності від конфігурації. За графічні можливості відповідає дискретна відеокарта NVIDIA GeForce MX 110 з 2 ГБ відеопам'яті.

Новий ноутбук від Xiaomi незабаром з'явиться у продажі - фото 317937
Новий ноутбук від Xiaomi незабаром з'явиться у продажі

На корпусі лептопа розмістилися два порти USB 3.0, один USB 2.0, LAN-роз'єм, HDMI, комбінований 3,5-мм аудіоджек і кардрідер 3-в-1. Новинка оснащена повнорозмірною клавіатурою з цифровим блоком і 5,9-дюймовим тачпадом, що підтримує мультитач і жестове управління. Система охолодження на основі теплових трубок забезпечена двома вентиляторами для підвищення ефективності відведення тепла.

Аудіосистема апарата з підтримкою технології віртуального об'ємного звучання Dolby складається з двох динаміків потужністю 3 Вт. Гучність звуку в порівнянні з попередньою ревізією, за заявою виробника, зросла на 5 дБ.

Xiaomi Mi Notebook 15.6 коштуватиме від 640 доларів - фото 317936
Xiaomi Mi Notebook 15.6 коштуватиме від 640 доларів

Старт продажів Xiaomi Mi Notebook 15.6 (2019) у Китаї відбудеться 9 квітня за ціною $ 640 за модель з накопичувачем на 256 ГБ. Версія з 512-гігабайтним SSD обійдеться покупцям в $ 729.

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Джерело: Gizchina
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