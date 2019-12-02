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Xiaomi представила незвичайний павербенк

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Mao-Xin Retro Mobile Power - фото 1
Mao-Xin Retro Mobile Power / planetagamer

Асортимент мобільних акумуляторів екосистеми Xiaomi поповнився моделлю Mao-Xin Retro Mobile Power, яка також працює як грілка для рук.

Крім того, пристрій стилізовано під радіоприймач минулого століття. Грілка для рук забезпечує двосторонній нагрів при постійній температурі 52 градуси.

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Що стосується безпеки, то Xiaomi стверджує, що пристрій виготовлено з використанням багатокомпонентної композитної технології і в поєднанні з вогнетривким АБС робить його безпечним і надійним. Як тільки функція ручного підігріву активована, блок живлення швидко починає нагріватися протягом п'яти секунд і, коли він досягає 52 градусів, підтримує постійну температуру, що дуже корисно в зимовий період. Водночас, це доволі маленький акумулятор, місткість батареї становить лише 5000 mAh.

Новий павербенк випускають в трьох колірних варіантах: зелений, рожевий і червоний. Він доступний для покупки в Китаї за ціною 138 юанів, що приблизно дорівнює $20.

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Джерело: planetagamer
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