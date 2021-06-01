Xiaomi представила надшвидку зарядку HyperCharge

Компанія Xiaomi провела презентацію надшвидкої зарядки HyperCharge. Нова технологія дозволяє зарядити гаджет за лічені хвилини.

Тільки USB-IF встигла представити стандарт USB Type-C 2.1 з можливістю передавати потужність до 240 Вт, як Xiaomi уже анонсували найшвидшу технологію дротової зарядки потужністю 200 Вт – вона отримала HyperCharge і дозволяє повністю зарядити телефон з батареєю на 4000 мА • год всього за 8 хвилин.

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Одночасно з дротовою технологією зарядки на 200 Вт Xiaomi показали нове покоління фірмової бездротової зарядки потужністю 120 Вт – на повну зарядку йде 15 хвилин.

Компанія не повідомляє, які смартфони отримають підтримку нової дротової зарядки на 200 Вт і бездротової на 120 Вт, і коли вони надійдуть у продаж.

Charge up to 100% in just 8 minutes using wired charging and 15 minutes wirelessly! #XiaomiHyperCharge



Too good to be true? Check out the timer yourself! #InnovationForEveryone pic.twitter.com/muBTPkRchl — Xiaomi (@Xiaomi) May 31, 2021

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