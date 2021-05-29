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Ентузіаст порівняв Apple iMac G3 1998 року з iMac 2021: відео
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Фанат і колекціонер техніки Apple Стівен Хакетт порівняв старий iMac G3 1998 року випуску з новеньким iMac, побудованим на процесорі M1. Він ретельно вивчив усі переваги та недоліки учасників поєдинку, розділених часовим відрізком у понад 20 років.
Цікаво, що обидва комп'ютери виконані в однакових кольорах. Ще у 2016 році Стівен Хакетт зібрав абсолютно усі 13 кольорів комп'ютера iMac G3. Після цього він передав техніку музею Генрі Форварда, але з виходом M1 iMac вирішив дістати помаранчевий моноблок і порівняти його з сучасним варіантом.
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Скласти враження про зміни в iMac за останні 20 років можна завдяки відео, де Стівен Хакетт докладно зупиняється на кожному з пунктів. Очевидно, що порівняння не на користь древньому iMac G3, який поступається новому поколінню як по продуктивності, так і за обсягом накопичувача і оперативної пам'яті. Старий боєць виявився гіршим за показниками ваги та кольору, а також якості програмного забезпечення.
Уважно вивчивши дизайн нового iMac, Стівен Хакетт визнав його привабливим, але все ж записав перший плюс у скарбничку iMac G3, пояснюючи свій вчинок велінням серця. Спірним пунктом залишилися інтерфейси під'єднання, де явного переможця виявити не вдалося.
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