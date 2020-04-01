Xiaomi представила лійку для ванної з антибактеріальним фільтром

Компанія Xiaomi анонсувала новий проєкт на власному краудфандинговому майданчику Youpin. Оригінальна лійка для душу примітна не тільки незвичайним дизайном, але і здатністю очищати воду від шкідливих домішок за допомогою змінних фільтрів.

По всій площі аксесуара розташовані 40 мініатюрних дюз, розмір яких складає всього 0,25 міліметра. Завдяки цьому досягається істотне підвищення тиску струменя навіть при слабкому напорі в централізованій системі.

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Лійка не тільки ефективно розпорошує воду, але і очищає її від шкідливих механічних суспензій і хлору за допомогою фільтруючого елемента, що складається з бавовни й активованого вугілля. За запевненням виробника Xiaomi, він здатний затримувати до 99% бактерій і домішок, включаючи хлор.

Xiaomi рекомендує міняти фільтр раз на два місяці або після того, як він стане темно-коричневим. Вартість новинки становить $ 9,8 у білому або рожевому корпусах, а любителям чорного кольору доведеться віддати за новинку $ 11. Фірмовий шланг для душу обійдеться в $ 15,3 ($ 18,7 за чорну версію). Спеціальний подарунковий набір з трьома змінними фільтрами у комплекті виробник оцінив у $ 16.

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