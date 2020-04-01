На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Xiaomi представила лійку для ванної з антибактеріальним фільтром
-
- 17
Компанія Xiaomi анонсувала новий проєкт на власному краудфандинговому майданчику Youpin. Оригінальна лійка для душу примітна не тільки незвичайним дизайном, але і здатністю очищати воду від шкідливих домішок за допомогою змінних фільтрів.
По всій площі аксесуара розташовані 40 мініатюрних дюз, розмір яких складає всього 0,25 міліметра. Завдяки цьому досягається істотне підвищення тиску струменя навіть при слабкому напорі в централізованій системі.
І ще: Найкращі гаджети для контролю стану здоров'я, які мають бути у кожного
Лійка не тільки ефективно розпорошує воду, але і очищає її від шкідливих механічних суспензій і хлору за допомогою фільтруючого елемента, що складається з бавовни й активованого вугілля. За запевненням виробника Xiaomi, він здатний затримувати до 99% бактерій і домішок, включаючи хлор.
Xiaomi рекомендує міняти фільтр раз на два місяці або після того, як він стане темно-коричневим. Вартість новинки становить $ 9,8 у білому або рожевому корпусах, а любителям чорного кольору доведеться віддати за новинку $ 11. Фірмовий шланг для душу обійдеться в $ 15,3 ($ 18,7 за чорну версію). Спеціальний подарунковий набір з трьома змінними фільтрами у комплекті виробник оцінив у $ 16.
Читайте також: Як швидко прибрати у квартирі: топ крутих і корисних гаджетів
-
17:44Tinder дозволив безкоштовно знайомитися користувачам по всьому світу
-
17:32Карантин в Україні посилять: усі нові заборони в одній картинці
-
17:17Наскільки далеко розлітаються мікроби при чханні: актуальне дослідження
-
16:58Коронавірус: онлайн карта COVID-19 – статистика в Україні та світі
-
16:46За допомогою iPhone 9 можна буде розблоковувати та запускати автомобіль
-
Коронавірус: онлайн карта COVID-19 – статистика в Україні та світі
-
16:19WizzAir припинить польоти з України до 1 травня
-
16:10Розклад телеуроків для учнів 5-11 класів: коли й де дивитись онлайн
-
16:00Князь Монако Альбер II вилікувався від коронавірусу
-
15:47Коли в Україні буде пік епідемії коронавірусу: прогноз на основі порівняння з Іспанією
-
15:44Що робити кожному знаку Зодіаку, якщо день не задався
-
15:23Фінали Ліги чемпіонів і Ліги Європи можуть пройти, але без глядачів
-
15:15У мережу "злили" ескізи оновленого Nissan X-Trail
-
15:06Як у Сальвадорі поліція провчила порушників карантину (відео)
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
14:59Xiaomi представила лійку для ванної з антибактеріальним фільтром
-
14:51Усі в масках: по всій Україні посилять карантин на Великодні свята
-
14:32У Bolt з'явилися авто з перегородками між водієм і пасажирами
-
14:17Люди цих знаків Зодіаку постійно приховують правду про себе
-
14:00ТЕСТ: Перевірте своє почуття гумору, доповнивши популярні жарти
-
13:54Рік і Морті повертаються: трейлер і дата виходу нових серій
-
13:41Лимон і сода проти коронавірусу: спростовуємо фейк про ізраїльський "рятівний" рецепт
-
13:3140-річний Mercedes перетворили в ефектний електромобіль: відео
-
13:16Як виглядають танці на пілоні під час карантину: відео з ефектною білявкою
-
12:52Зірка Гри престолів Емілія Кларк влаштує віртуальну вечерю з шанувальниками
-
15:47Коли в Україні буде пік епідемії коронавірусу: прогноз на основі порівняння з Іспанією
-
14:00ТЕСТ: Перевірте своє почуття гумору, доповнивши популярні жарти
-
11:051 квітня на карантині: жарти та приколи про самоізоляцію через коронавірус
-
10:06Коронавірус в Україні: останні новини 1 квітня про хворих на COVID-19
-
07:14Погода в Україні 1 квітня: прогноз на сьогодні по містах
- 31 березня
-
21:4510 ерогенних зон жінок, які має знати кожен чоловік
-
18:00Українське кіно онлайн: топ 15 фільмів, які можна подивитися вдома
-
16:04Українська музика березня 2020: нові пісні, які ви могли пропустити
-
14:00ZOOM – де скачати та як користуватись програмою для відеоконференцій
-
12:00ТЕСТ: 10 небанальних запитань про гроші
-
10:07Коронавірус в Україні: останні новини 31 березня про хворих на COVID-19
-
07:14Погода в Україні 31 березня: де пройдуть дощі зі снігом
- 30 березня
-
21:42Продовження гарантоване: 5 порад, які допоможуть зробити масаж її мрії
-
19:30Нові серіали квітня 2020: що варто переглянути цього місяця
-
17:21Як змінилася бразильська супермодель Ізабелі Фонтана: фото 18+
-
15:16Нова рок-музика березня 2020: плейлист найкрутіших треків за місяць
-
12:13Бабуся буде у захваті: круті та стильні смартфони, які сподобаються і вам
-
09:15Голос країни 10 сезон 11 випуск: як пройшли вокальні нокаути учасників
-
07:17Погода в Україні 30 березня: суттєве похолодання і мокрий сніг
- 29 березня
-
20:45Дівчина тижня: розкута модель Джесс Бріанн, яка обожнює зніматися без бюстгальтера (18+)
-
18:50Найкращі ігри для PlayStation 4, які повинен пограти кожен власник PS4
-
17:20Чоловічі бомбери: яку модель весняної куртки вибрати цього сезону
-
15:44ТОП-7 аніме серіалів про життя після апокаліпсису
-
12:19Гороскоп на цей тиждень 30 березня – 5 квітня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
08:29Погода в Україні 29 березня: точний прогноз на сьогодні