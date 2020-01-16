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Xiaomi представила корисний гаджет для власників кішок і собак

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Гаджет дозволить визначити стан здоров'я улюбленця - фото 1
Гаджет дозволить визначити стан здоров'я улюбленця

Xiaomi постійно прагне випустити гаджети, які стосуються найрізноманітніших категорій, не забуваючи і про домашніх тварин. Черговою новинкою краудфандингового майданчику Youpin став спеціальний генетичний тест, що дозволяє визначити родовід і стан здоров'я чотирилапих вихованців.

Використовуючи набір Uah, господарі можуть перевірити тварину на можливі генетичні захворювання, виявити ризики та скласти список алергенів. Тест розрахований на кішок і собак. Для аналізу результатів передбачено мобільний додаток з розширеною базою знань і докладним посібником з проведення тесту.

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Компанія передбачила чотири види тестів з різним набором аналізів. Ключова відмінність між ними у кількості генетичних аналізів, які зможе провести в домашніх умовах господар вихованця. Якщо в базовому наборі їх всього два, то в найдорожчому – цілих 16. Додатково доступні визначення родоводу, оцінка інтелекту тварини, поради з дієти і догляду за шерстю.

Xiaomi представила корисний гаджет для власників кішок і собак - фото 380024
Xiaomi представила корисний гаджет для власників кішок і собак - фото 380025
Xiaomi представила корисний гаджет для власників кішок і собак - фото 380023

Для проведення тесту достатньо зробити мазок з ротової порожнини тварини, а Uah проведе необхідний аналіз і видасть необхідну інформацію в додатку.

Вартість стартового набору становить $ 15.

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Джерело: gizmochina
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