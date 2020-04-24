Xiaomi представила електровелосипед, який може проїхати на одному заряді 80 км

Компанія Xiaomi продовжує розвивати напрямок фірмового електротранспорту. Слідом за торішнім Himo C16 китайці анонсували новий електричний велосипед Himo Z16. Його автономність вражає!

Завдяки своїй складаний конструкції електровелосипед Himo Z16 з легкістю поміщається в автомобільний багажник, а його "далекобійність" зросла у порівнянні з попередником.

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Попри компактні розміри, Himo Z16 оснащений 250-ватним двигуном, завдяки якому велосипед може розігнатися до 25 км/год. Запасу "чистого" ходу, за заявою виробника, вистачить на 55 кілометрів шляху, а в гібридному режимі допомоги акумулятор забезпечить до 80 км пробігу. Знімний акумулятор повністю заряджається за 5 годин.

Велосипед укомплектований подвійною дисковою гальмівною системою та зносостійкими шинами. Корпус моделі виготовлений з алюмінієвого сплаву – його вага разом з 20-дюймовими колесами становить 22,5 кілограма. Максимальне паспортне навантаження на конструкцію – до 100 кг.

На кермі міститься електронна система управління з невеликим дисплеєм, який захищений від води за стандартом IPX7. Він інформує водія про швидкість, пробігу, рівень заряду акумулятора та будь-які несправності.

Електровелосипед Himo Z16 уже доступний для замовлення на краудфандинговій платформі Youpin за ціною $ 352.

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