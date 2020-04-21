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Xiaomi оголосила дату анонсу MIUI 12 і нового "молодіжного" смартфона

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MIUI 12 представлять 27 квітня - фото 1
MIUI 12 представлять 27 квітня

Після анонсу Xiaomi Mi10 Lite компанія оголосила про випуск китайської версії смартфона під назвою Mi10 Youth Edition, яка отримає деякі апаратні відмінності від попередника. Одночасно з новинкою відбудеться і презентація фірмової прошивки MIUI 12 – дата заходу розкрита офіційними тизерами.

Ключовою відмінністю пристрою від моделі з приставкою Lite стане модуль камери (48 + 8 +5 + 2 Мп), один з сенсорів якого отримає "перископний" об'єктив з функцією 50-кратного зуму.

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Різницю в компонуванні модуля можна побачити на офіційному постері з зображенням пристрою. Крім того, новинка буде випускатися тільки у версії з накопичувачем на 128 ГБ.

Xiaomi оголосила дату анонсу MIUI 12 і нового 'молодіжного' смартфона - фото 399319

Апарат отримає процесор Snapdragon 765G з 5G-модемом, 6,57-дюймовий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю Full HD + і вбудованим датчиком відбитків пальців, 6 або 8 ГБ оперативної пам'яті в різних конфігураціях і фронталку на 16 Мп. Товщина корпусу моделі складе 7,98 мм, вага – 192 грами.

Xiaomi оголосила дату анонсу MIUI 12 і нового 'молодіжного' смартфона - фото 399320

Xiaomi Mi10 Youth Edition буде доступний у трьох колірних рішеннях (синій, чорний і білий), а його цінник стартує з позначки € 349.

Один з опублікованих банерів також інформує про анонс фірмової оболонки MIUI 12, – вона, як і смартфон, буде представлена ​​вже в наступний понеділок, 27 квітня. Прошивка отримає низку серйозних змін у порівнянні з попередньою версією – починаючи з оновлення інтерфейсу і закінчуючи оптимізацією автономності гаджетів.

Xiaomi оголосила дату анонсу MIUI 12 і нового 'молодіжного' смартфона - фото 399321

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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