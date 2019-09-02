Xiaomi представила електричну зубну щітку з рекордною автономністю

Від одного заряду щітка працює до 60 днів

Xiaomi продовжує розширювати асортимент побутових пристроїв. Її суббренд Soocas слідом за анонсованою в минулому році зубною щіткою Dr Bei представив новинку – V1 Sonic. Вона поставляється в пластиковому кейсі, а її автономність досягає 60 днів від одного заряду.

У конструкції щітки Soocas V1 Sonic використовується магнітний генератор, завдяки якому максимальна частота коливань головки сягає 42 000 на хвилину. У порівнянні з маятниковим і вібраційним механізмами рішення з магнітом відрізняється тривалішим терміном експлуатації виробу.

І ще: Xiaomi запатентувала "розумний" шарф, який грітиме та закутуватиме вас

У Soocas V1 Sonic є три режими роботи: делікатний – для чутливих зубів, стандартний – з помірною частотою вібрації головки, а також пульсуючий режим, який передбачає почергову зміну високої та низької частоти вібрації. Перемикання здійснюється за допомогою єдиної кнопки.

За запевненням виробника, від одного заряду щітка здатна пропрацювати до 60 днів. Стан акумулятора можна контролювати за допомогою трьох діодів розміщених на ручці. Час повної зарядки складає 4 години. Soocas V1 Sonic буде представлена ​​у двох кольорах: рожевому і блакитному.

Вартість моделі компанія не розкриває. Старт продажів запланований на 9 вересня.

Читайте також: Рік з бестселером Xiaomi Redmi Note 5: ТОП, який вартує кожної витраченої копійки