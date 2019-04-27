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Xiaomi представила дешевий електромопед Himo T1
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Xiaomi – зовсім не новачок на ринку двоколісного електротранспорту, але досі китайська компанія обмежувалася електровелосипедами й електросамокатами – доступними за ціною і конкурентоспроможними за характеристиками. Тепер ту ж успішну політику продовжує перший електромопед – Himo T1.
Утім, як зазначає Electrek, за сукупністю характеристик Himo Т1 це скоріше електровелосипед у тілі мопеда. Так, новинка оснащена педалями і досить скромним електромотором потужністю 350 Вт у задньому колесі. У стандартній модифікації пропонується батарея на 14 А*год. Цього вистачить, щоб проїхати 60 км. Опціонально доступний блок на 28 А*год – з ним Himo T1 подолає вже 120 км, чого цілком достатньо для щоденного переміщення містом.
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Крім цього, новинка обладнана підвіскою, що забезпечує плавну їзду, системою рекуперативного гальмування, дисплеєм, на який виводиться різна інформація, зокрема, швидкість руху та рівень заряду батареї, а також потужною передньою фарою.
На передньому колесі розташовані дискові гальма, на задньому – барабанні. За твердженням Xiaomi, гальмівний шлях мопеда – менш ніж п'ять метрів. Щоправда, максимальну швидкість китайці не називають зовсім. Разом з тим, якщо припустити, що Xiaomi має намір позиціонувати Himo T1 як електровелосипед і, як наслідок, при розробці рішення орієнтувалася на вимоги китайської влади до цього виду транспорту, то максимальна швидкість новинки обмежена 25 км/год. Те ж стосується маси – за китайськими законами вона не повинна перевищувати 55 кг.
Electrek зазначає, що скромні характеристики роблять Himo T1 електровелосипедом не тільки в Китаї, але і в багатьох інших країнах світу. Що значно спростить життя власникам.
Продажі мопеда стартують в Китаї 4 червня. Вартість його стартує з позначки 450 доларів США.
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