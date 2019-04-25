Ігровий смартфон Black Shark 2 пройшов випробування на міцність

Наш улюблений техноблогер Зак Нільсон поділився результатами тестування на міцність представленого в минулому місяці ігрового смартфона Black Shark 2. Це вже третій такий гаджет від Xiaomi, випущений у рамках суббренду Black Shark.

У ньому застосовується передовий екран і просунута система рідинного охолодження. При програші під час гри можна зі злості кинути смартфон об стіну, тому автор YouTube-каналу JerryRigEverything вирішив перевірити надійність новинки.

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Корпус Black Shark 2 виконаний переважно з металу зі скляними вставками ззаду для кращого проходження сигналу бездротових інтерфейсів. Спереду розташувався 6,39-дюймовий AMOLED-дисплей, на який нанесена захисна плівка. Як з'ясувалося, дряпається вона легко. Сам же екран прикритий загартованим склом, яке значно менше схильне до пошкоджень.

Під дисплеєм смартфона розташувався оптичний сканер відбитків пальців, що дозволяє розблокувати пристрій одним дотиком. Блогер сильно подряпав екран у місці розташування датчика, але на роботу сенсора це не вплинуло.

Металевий корпус Black Shark 2 досить легко дряпається, але разом з цим він виявився міцним. При спробі зігнути смартфон у блогера нічого не вийшло.

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