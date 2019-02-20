Xiaomi представила бездротові зарядки для подорожей, дому й автомобіля

Разом з флагманським Mi9 і його доступною версією Mi9 SE Xiaomi представила лінійку аксесуарів. Серед новинок – зовнішній акумулятор з підтримкою швидкої бездротової зарядки Mi Wireless Power Bank, оновлена ​​станція Mi Wireless Charger і автомобільний зарядний пристрій Mi Wireless Car Charger.

Акумулятор Xiaomi Mi Wireless Power Bank може похизуватися місткістю 10 000 мАг і дозволяє заряджати смартфони та інші сумісні пристрої, видаючи потужність до 10 Вт. Крім того, аксесуар оснащений двома роз'ємами, що дозволяє одночасно живити до трьох пристроїв.

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Характеристики Mi Wireless Power Bank:

Місткість: 10 000 мАг

Бездротова зарядка: 10 Вт

Провідна зарядка: USB Type-C (прийом і віддача до 18 Вт), USB Type-A (віддача до 18 Вт)

Час зарядки акумулятора 4 години від блоку на 18 Вт

Габарити: 147,9 х 71,6 х 18,4 мм

У Китаї ціна на акумулятор складає близько $ 22.

Mi Wireless Charger – покращена версія станції бездротової зарядки, яка поставляється разом з Mi Mix 3. Головною відмінністю стало збільшення вхідної потужності до 27 Вт, а вихідної – до 20 Вт. Новий Mi9 можна повністю зарядити на ній всього за 60 хвилин.

Вартість Mi Wireless Charger на китайському ринку становить близько $ 15.

Ще однією новинкою стала автомобільна станція бездротової зарядки Mi Wireless Car Charger. Вона кріпиться на решітку вентиляції й автоматично фіксує смартфон при установці. При спробі витягти гаджет кріплення ослабляється. Максимальна ширина підтримуваного смартфона – 81,5 мм. Залежно від адаптера живлення максимальна вхідна потужність складає 27 Вт, а вихідна – 20 Вт.

У Китаї Mi Wireless Car Charger можна придбати за $ 25.

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