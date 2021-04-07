Xiaomi представила Apex H2 – гібридний електроводневий мотоцикл: відео

Компанія Segway-Ninebot, що належить Xiaomi, представила воднево-електричний мотоцикл. Крім гібридної установки, у нього футуристичний дизайн з "летючими" колесами. А головне – байк надійде у продаж, а не залишиться концептом.

Segway Apex H2 нагадує фантастичні мотоцикли з фільму "Трон", особливо виділяється неонова підсвітка коліс. Останні, як видно на відео, мають свою особливість: через те, що у конструкції використовуються два односторонні маятники, створюється враження, ніби колеса витають у повітрі.

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Головна ж фішка мотоцикла – використання водневих паливних елементів, баки для яких розташовуються збоку. Передбачається, що їх можна буде швидко міняти на повні, завдяки чому заправка виявиться максимально швидкою.

Згідно з заявленими характеристиками, потужність байка складає 60 кВт або 80 кінських сил, що дозволяє йому розганятися до 100 км/год менш як за 4 секунди, а максимальна швидкість досягає 150 км/годину.

Виробник оцінив базову версію мотоцикла орієнтовно у $ 10 700. Наразі це концепт, але Segway-Ninebot обіцяє випустити серійну версію вже у 2023 році.

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