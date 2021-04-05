Xiaomi показала свій перший автомобіль в єдиному екземплярі

Виробник електроніки Xiaomi представив свій перший автомобіль – ним виявився будинок на колесах. Лаконічна презентація, що складається всього з двох слайдів, стала частиною тригодинної трансляції, під час якої китайська компанія розповіла про свої новинки.

Генеральний директор Xiaomi Group Лей Цзюнь вирішив не розкривати багато подробиць про кемпер. За його словами, машина була зібрана в єдиному екземплярі для одного з шанувальників марки. Він побажав отримати на Новий Рік автомобіль, наповнений пристроями "розумного будинку" Xiaomi, в якому можна буде подорожувати по світу.

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Розробка зайняла у команди інженерів Xiaomi три місяці. Який автомобіль був взятий за базу, Цзюнь не згадав, але, судячи з дизайну, за основу Xiaomi вирішила взяти мікроавтобус Maxus V90, що випускається компанією SAIC. Оригінальний V90 оснащується дволітровим дизельним мотором, що видає 148 або 161 кінську силу.

Я ніколи не думав, що перший автомобіль, який зробить Xiaomi, буде домом на колесах, – зазначив Лей Цзюнь.

Житловий модуль автомобіля буквально напханий численними гаджетами "розумного будинку" Xiaomi. Серед них – кондиціонер і очищувач повітря, кавоварка і чайник, а також широкоформатний телевізор і ноутбук.

Чи налагодить Xiaomi серійне виробництво "розумного будинку" на колесах, невідомо.

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