Xiaomi позбавила користувачів корисної функції

Якщо ви плануєте придбати новий смартфон Xiaomi, то у нас для вас є одна не вельми радісна новина. Компанія на глобальний ринок випускає "обмежені" версії своїх гаджетів. Що ж з ними не так – читайте далі!

Компанія Xiaomi офіційно підтвердила, що всі глобальні версії майбутніх смартфонів поставлятимуться з додатками Телефон і Повідомлення від Google замість MIUI Dialer і MIUI Messages.

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У 2019 смартфони Xiaomi, починаючи з Mi 9T Pro, призначені для міжнародного ринку, поставляються з додатками від Google. Іншими словами, компанія перестала встановлювати MIUI Dialer і MIUI Messages на глобальні версії смартфонів через "закони про конфіденційність і обмежень по всьому світу".

Нагадаємо, що у MIUI Dialer є можливість запису дзвінків, натомість закони багатьох країн забороняють використання запису телефонних розмов.

Проте смартфони Xiaomi для китайського ринку, як і раніше, будуть поставлятися з додатками MIUI Dialer і MIUI Messages.

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