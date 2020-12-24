OPPO представила Reno5 Pro+: топова камера та корпус-хамелеон

На початку грудня OPPO випустила нову лінійку смартфонів, в яку увійшли 2 моделі: Reno5 і Reno5 Pro. 24 грудня вендор розширив фірмову серію ще однією моделлю, що отримала назву Reno5 Pro+. Розповідаємо, чим вона особлива!

Від базової моделі Reno5 Pro+ відрізняється не тільки просунутим модулем камери, але й унікальним дизайном задньої кришки у лімітованій версії – вона здатна змінювати колір пристрою простим натисканням на кнопку.

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Смартфон отримав 6,5-дюймовий AMOLED-дисплей з частотою оновлення 90 Гц. Компанія також заявила про використання спеціальної системи 4D-вібрації, що підвищує якість тактильного відгуку при взаємодії з тачскріном.

Лімітована версія пристрою з приставкою Artist отримала задню кришку зі спеціальним електрохромним покриттям, здатним змінювати відтінок після натискання кнопки на корпусі з заявленим ресурсом до 30 000 циклів.

За продуктивність гаджета відповідає восьмиядерний процесор Qualcomm Snapdragon 865 з рідинною системою охолодження при підтримці 8 або 12 ГБ оперативної пам'яті у залежності від модифікації. Обсяг вбудованого накопичувача становить 128 ГБ і 256 ГБ відповідно. Місткість вбудованого акумулятора з підтримкою 65-ватної швидкої зарядки становить 4500 мАг.

Основна камера смартфона містить чотири датчики. Основний на 50 Мп (Sony IMX766, OIS + EIS), створений спеціально для нового смартфона, за запевненням вендора, пропускає на 63,8% більше світла у порівнянні з IMX586, роблячи фотографії деталізованішими та яскравішими. Його доповнюють 16-мегапіксельний модуль з ширококутного оптикою, телеоб'єктив з сенсором на 13 Мп (п'ятикратний гібридний зум) і датчик глибини (2 мегапікселі).

Також у пристрої використовується технологія усунення змазування фотографій при динамічної зйомці. Серед інших особливостей камери виробник заявляє підтримку функції Live HDR, підтримку технології об'єднання сусідніх пікселів для збільшення світлочутливості, а також трекінг рухомих об'єктів у кадрі.

Вартість Reno5 Pro+ в модифікації 8/128 ГБ становить $ 613, версія 12/256 ГБ коштує $ 690 – у таку ж суму вендор оцінив і лімітовану версію Artist Edition. Старт продажів новинки запланований на 22 січня.

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