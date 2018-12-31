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Xiaomi поставила світовий рекорд ялинкою зі смартфонів

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Xiaomi вразила новим рекордом - фото 1
Xiaomi вразила новим рекордом

Компанія Xiaomi залишила ще один слід у Книзі рекордів Гіннесса. Не так давно вона відзначилася завдяки одночасному відкриттю понад 500 роздрібних магазинів і створенню логотипу з 9690 світлодіодних ламп, але на цьому китайський виробник вирішив не зупинятися.

Під час недавньої презентації смартфона Mi Play глава компанії представила незвичайну новорічну конструкцію.

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Після офіційної презентації Mi Play засновник і CEO Xiaomi Лей Цзюнь в одному з торгових центрів Пекіна провів відкриття новорічної ялинки, створеної з 1008 нових смартфонів. На підготовку до цієї події компанія витратила близько двох тижнів, а на зведення конструкції висотою 7,9 метра було потрібно близько 12 годин.

Xiaomi поставила світовий рекорд ялинкою зі смартфонів - фото 298708

За словами Лея Цзюня, основна складність полягала в тому, щоб синхронізувати роботу всіх смартфонів для досягнення ефекту цілісності при відображенні анімації. Якщо хоч один пристрій працював би із затримкою, це зіпсувало б загальну картину.

Xiaomi поставила світовий рекорд ялинкою зі смартфонів - фото 298707

Цікаво, що смартфони в ялинці не лише були своєрідною декорацією, а й роздавали безкоштовний Wi-Fi відвідувачам торгового центру.

Xiaomi поставила світовий рекорд ялинкою зі смартфонів - фото 298706

Таким чином Xiaomi потрапила Книгу рекордів Гіннесса за найбільшу анімовану мозаїку зі смартфонів.

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Джерело: 4pda
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