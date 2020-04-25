Xiaomi попередила користувачів про підроблені прошивки MIUI 12

27 квітня Xiaomi представить нову версію фірмової прошивки MIUI 12. З цієї нагоди компанія зробила офіційну заяву, закликавши користувачів побоюватися шахраїв, які зараз активізувалися та намагаються обдурити охочих скоріше отримати довгоочікуване оновлення.

У Xiaomi попереджають, що в мережі зараз багато підроблених додатків, які нібито пропонують взяти участь в тестуванні MIUI 12.

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Автори таких програм часто пропонують ранній доступ до нової прошивки, можливість установки бета-версії і подібне. В реальності ж довірливі користувачі в кращому випадку отримують нав'язливу рекламу, а в гіршому у них можуть вкрасти важливі особисті дані.

У зв'язку з цим Xiaomi наполегливо рекомендує стежити за офіційними акаунтами компанії в соцмережах і форумами, щоб отримувати актуальну та правдиву інформацію про випуск MIUI 12.

На користувачів очікує оновлений Always On Display:

Презентація прошивки відбудеться в понеділок, 27 квітня. Зі змін очікується поліпшена темна тема, підвищена безпека, оновлений інтерфейс камери й інше.

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