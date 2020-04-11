Оновлення до Android 10 почало масово "ламати" Xiaomi Mi A3

Власники смартфонів Xiaomi Mi A3, які працюють на "голому" Android, ніяк не дочекаються оновлення до актуальної, десятої версії операційної системи. Уже втретє компанія відкликає оновлення ОС.

Причина відкличної кампанії – численні скарги користувачів на проблеми в роботі Xiaomi Mi A3 після установки оновлення системи на базі Android 10.

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Xiaomi Mi A3 був представлений у липні 2019 року. Смартфон входить до програми Android One, у рамках якої він гарантовано повинен отримати два великі оновлення ОС з-поміж перших пристроїв і щомісячні патчі безпеки протягом трьох років.

Xiaomi намагалася випустити оновлення до Android 10 з вересня 2019 року. 8 квітня 2020 року компанія випустила оновлення втретє, але, на жаль, його теж довелося відкликати.

За повідомленнями користувачів Mi A3, після установки оновлення у них з'явилися такі проблеми, як довільні перезавантаження, надмірна витрата заряду батареї, зависання камери й інтерфейсу, а також проблеми зі сканером відбитків пальців.

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