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Блогер показав "приховані" функції майбутньої MIUI 12 від Xiaomi

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MIUI 12 отримає змінений дизайн і нові функції - фото 1
MIUI 12 отримає змінений дизайн і нові функції

Компанія Xiaomi ще не представила наступну версію фірмової прошивки MIUI, але у мережі вже почали з'являтися подробиці про неї, в тому числі і від самих розробників. Нова порція інформації надійшла від YouTube-каналу What's New, автор якого продемонстрував "приховані функції" системи.

Насамперед блогер показав оновлену функцію екранного часу. Вона надає погодинне, щоденне або щотижневе зведення про роботу з гаджетом. Крім того, можна дізнатися, як довго використовувався кожен окремий додаток і скільки разів розблокували смартфон.

І ще: MIUI 11 прокачала довгоочікувану функцію: фанати будуть у захваті

Там же розташований режим концентрації уваги "Focus Mode", що дозволяє вимкнути всі повідомлення і мінімізувати взаємодія зі смартфоном на період від 20 хвилин до 3 годин.

Ще однією продемонстрованою функцією став режим зменшення мерехтіння екрану в темних місцях для зниження навантаження на очі. В налаштуваннях можна вибрати, щоб вона вмикалася автоматично при нестачі світла.

У MIUI 12 також очікується оновлений призначений для користувача інтерфейс, у тому числі нова панель навігації й управління жестами, перероблене меню багатозадачності і анімація його виклику. Зміни також торкнуться програми камери, системи сповіщення та темної теми.

Реліз нової версії MIUI очікується пізніше в цьому році.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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