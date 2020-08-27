Блогер порівняв усі покоління Samsung Galaxy Note: як змінювався популярний фаблет

Згідно з останніми чутками, нещодавно представлені Galaxy Note20 і Note20 Ultra можуть стати останніми представниками лінійки. Відомий відеоблогер Арун Маін з YouTube-каналу Mrwhosetheboss вирішив згадати її історію, купивши і порівнявши усі моделі, починаючи з оригінального Galaxy Note.

Блогер розпакував усі моделі Galaxy Note і розповів про ключові особливості кожного з апаратів.

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Так, оригінальний Galaxy Note, який вийшов ще у 2011 році, мав гігантський на той час 5,3-дюймовим дисплей. По суті, цей апарат створив нову категорію пристроїв – фаблетів. Попри глузування конкурентів, експеримент Samsung виявився успішним, адже продажі першого Galaxy Note перевищили 10 мільйонів штук. Починаючи з Galaxy Note2, який отримав цілих 2 ГБ оперативної пам'яті, фірмове перо S Pen стало дійсно корисним аксесуаром, пропонуючи користувачам безліч унікальних функцій.

Galaxy Note3 отримав 3 ГБ оперативної пам'яті, а також підтримку зйомки 4K-відео. Galaxy Note4 запам'ятався QHD-дисплеєм і оптичною стабілізацією камери. Разом з ним представили Galaxy Note Edge – перший у світі смартфон з загнутим екраном. З випуском Galaxy Note5 виробник відмовився від пластикової задньої панелі на користь скла.

Пропустивши Galaxy Note6, Samsung випустила Galaxy Note7 з вигнутим екраном і сканером райдужної оболонки ока, але запам'яталася ця модель численними скаргами на загоряння, через що компанії довелося відкликати всі пристрої. Починаючи з Galaxy Note8 почалася боротьба з рамками навколо екрану. Galaxy Note9 мінімально відрізнявся від попередника, а ось Galaxy Note10 отримав абсолютно новий безрамковий дизайн з отвором в екрані під камеру, що стало впізнаваною рисою флагманів Samsung. Серед головних особливостей недавно випущеного Galaxy Note20 Ultra можна відзначити 120-герцовий екран і камеру на 108 Мп.

Динаміка цін на смартфони лінійки Galaxy Note

У відео також представлено порівняння оболонок на різних поколіннях Galaxy Note, але найцікавіше порівняння камер усіх смартфонів:

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