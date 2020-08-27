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Блогер порівняв усі покоління Samsung Galaxy Note: як змінювався популярний фаблет
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Згідно з останніми чутками, нещодавно представлені Galaxy Note20 і Note20 Ultra можуть стати останніми представниками лінійки. Відомий відеоблогер Арун Маін з YouTube-каналу Mrwhosetheboss вирішив згадати її історію, купивши і порівнявши усі моделі, починаючи з оригінального Galaxy Note.
Блогер розпакував усі моделі Galaxy Note і розповів про ключові особливості кожного з апаратів.
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Так, оригінальний Galaxy Note, який вийшов ще у 2011 році, мав гігантський на той час 5,3-дюймовим дисплей. По суті, цей апарат створив нову категорію пристроїв – фаблетів. Попри глузування конкурентів, експеримент Samsung виявився успішним, адже продажі першого Galaxy Note перевищили 10 мільйонів штук. Починаючи з Galaxy Note2, який отримав цілих 2 ГБ оперативної пам'яті, фірмове перо S Pen стало дійсно корисним аксесуаром, пропонуючи користувачам безліч унікальних функцій.
Galaxy Note3 отримав 3 ГБ оперативної пам'яті, а також підтримку зйомки 4K-відео. Galaxy Note4 запам'ятався QHD-дисплеєм і оптичною стабілізацією камери. Разом з ним представили Galaxy Note Edge – перший у світі смартфон з загнутим екраном. З випуском Galaxy Note5 виробник відмовився від пластикової задньої панелі на користь скла.
Пропустивши Galaxy Note6, Samsung випустила Galaxy Note7 з вигнутим екраном і сканером райдужної оболонки ока, але запам'яталася ця модель численними скаргами на загоряння, через що компанії довелося відкликати всі пристрої. Починаючи з Galaxy Note8 почалася боротьба з рамками навколо екрану. Galaxy Note9 мінімально відрізнявся від попередника, а ось Galaxy Note10 отримав абсолютно новий безрамковий дизайн з отвором в екрані під камеру, що стало впізнаваною рисою флагманів Samsung. Серед головних особливостей недавно випущеного Galaxy Note20 Ultra можна відзначити 120-герцовий екран і камеру на 108 Мп.
Динаміка цін на смартфони лінійки Galaxy Note
У відео також представлено порівняння оболонок на різних поколіннях Galaxy Note, але найцікавіше порівняння камер усіх смартфонів:
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