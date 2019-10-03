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Xiaomi показала тизер загадкового смартфона Redmi

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Новий смартфон буде бюджетником з чотирма камерами - фото 1
Новий смартфон буде бюджетником з чотирма камерами

Компанія Xiaomi опублікувала в Twitter тизер нового смартфона, чим викликала великий інтерес фанатів. Судячи з усього, це абсолютно новий пристрій, який отримає просунуту камеру та буде доступним.

У повідомленні компанії говориться, що скоро вийде смартфон з чотирма об'єктивами. Це ж підтверджує і прикріплене до твіту зображення. Крім того, в тизері сказано "4 камери для кожного", що явно натякає на доступну ціну.

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У коментарях користувачі припускають, що це може бути Pocophone F2, Mi A4, Mi Max 4 або навіть Mi Mix 4. Утім, натяк про доступну ціну та логотип у верхньому правому кутку вказує на те, що пристрій випустять під брендом Redmi.

Нагадаємо, в кінці літа представили Redmi Note 8 Pro, оснащений камерою з чотирма об'єктивами. Розташування модулів на тизері вказує на те, що це все ж інший смартфон.

Крім того, раніше компанія Xiaomi розповіла, що на Mi Mix 4 очікувати не слід. Менеджер з просування бренду Xiaomi заявив, що компанія планує випустити тільки концептуальний Mi Mix Alpha. За його словами, Mi Mix Alpha – це теж свого роду революція з унікальною 108 Мп камерою і співвідношенням екрану до корпусу. Однак, у коментарях під своїм повідомленням той же представник Xiaomi фактично підтвердив існування якогось флагманського смартфона. Один з користувачів під постом щодо того, що Mi Mix 4 не існує, написав таке: "Тобто цього року не буде нового флагмана, наступний Mi 10". На що представник Xiaomi відповів, що він такого не говорив.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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