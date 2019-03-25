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Xiaomi показала тизер Mi Mix 4

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Xiaomi готує новий флагман - фото 1
Xiaomi готує новий флагман / it-need

Компанія Xiaomi опублікувала новий тизер з трьома смартфонами сімейства Mi Mix, а також білим силуетом нового гаджета. За тизером складно що-небудь визначити, і це, ймовірно, підтвердження того, що смартфон незабаром вийде.

У жовтні минулого року Xiaomi представила смартфон Xiaomi Mi MIX 3, а в минулому місяці було оголошено про випуск версії Mi MIX 3 5G в Європі. У соцмережі Weibo компанія пророкує появу нового телефону серії Mi MIX.

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Тизер Xiaomi Mi Mix 4 - фото 316676
Тизер Xiaomi Mi Mix 4

Ні в тизері, ні в самому пості на Weibo немає згадки про назву Mi MIX 4. Проте, зображення передбачає, що це буде наступна флагманська модель в серії. Телефони Mi MIX зазвичай представляються на початку четвертого кварталу року. Тепер, коли компанія випустила тизер для майбутнього флагмана, схоже, що Mi MIX 4 може дебютувати в середині цього року.

Джерела припускають, що новий гаджет може зберегти форм-фактор слайдера. Mi MIX 4, як очікується, запропонує більш високе співвідношення екрану до передньої панелі, ніж Mi MIX 3. Також, за чутками, у телефона буде потрійна основна камера.

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Джерело: gizmochina
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