Названий найкращий у світі смартфон серед доступних моделей

Xiaomi Mi 9X став найкращим в світі смартфоном з усіх доступних. Він пропонує потужне технічне оснащення, але при цьому цілком доступний цінник.

Смартфон Xiaomi Mi 9X має кодову назву Pyxis, під якою він відомий всередині китайської корпорації. Мобільний пристрій оснащений вбудованим в дисплей сканером відбитків пальців, але на основі оптики.

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Апаратною основою смартфона має стати 8-ядерний процесор Qualcomm Snapdragon 710 з тактовою частотою 2,2 ГГц, доповнений графікою Adreno 616. Новинці приписують 4/6 ГБ оперативної і 64/128 ГБ постійної пам'яті, а також 32 Мп фронтальну камеру. З коробки на це мобільний пристрій встановлена ​​операційна система Android 9.0 Pie з вбудованою в неї графічною оболонкою MIUI 10.

Купити Xiaomi Mi 9X, кращий в світі смартфон за співвідношенням ціни і якості, можна буде виключно в Китаї, в інших регіонах світу продавати його не будуть. Офіційний анонс цієї моделі очікується у найближчі три місяці, тобто в другому кварталі 2019 року. Цей апарат буде коштувати $230.

Xiaomi Mi 9X

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