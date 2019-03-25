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Xiaomi презентувала в Україні смартфон Mi Play

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Xiaomi Mi Play представили в Україні - фото 1
Xiaomi Mi Play представили в Україні

Компанія Xiaomi 25 березня презентувала в Україні не лише Redmi Note 7, а й ще одну доступну модель лінійки Mi. Мова йде про смартфон Mi Play, який дебютував у Китаї наприкінці минулого року.

В Україні Xiaomi Mi Play буде пропонуватися у версії з 4 ГБ оперативної і 64 ГБ флеш-пам'яті. Купити смартфон Xiaomi Mi Play у нас можна буде вже у наступному місяці за рекомендованою ціною 4699 грн. На вибір буде два кольори: класичний чорним і градієнтний синій.

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Смартфон Xiaomi Mi Play оснащений екраном діагоналлю 5,84 дюйма з роздільною здатністю 2280х1080 пікселів з краплеподібним вирізом і функцією захисту очей.

Xiaomi презентувала в Україні смартфон Mi Play - фото 316832

За продуктивність відповідає 12-нанометровий SoC MediaTek Helio P35 (восьмиядерний CPU ARM Cortex-A53 з частотою до 2,3 ГГц і GPU PowerVR GE8320 з частотою 680 МГц). Він за своєю продуктивністю близький до 14-нм SoC Snapdragon 632.

Основна камера складається з двох модулів на 2 і 12 Мп, причому останній характеризується великими пікселями розміром 1,25 мкм. Фронтальна камера роздільною здатністю 8 Мп може застосовуватися для розблокування по обличчю.

Xiaomi презентувала в Україні смартфон Mi Play - фото 316831

За автономність відповідає акумулятор на 3000 мАг, але підтримки швидкої зарядки немає, як і модуля NFC.

Слотів для карт – два, можна встановити або дві SIM, або одну SIM і microSD. Сканер відбитків пальців розташований на задній панелі.

Xiaomi презентувала в Україні смартфон Mi Play - фото 316830

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Джерело: ITC
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