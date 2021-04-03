Mercedes-Benz Sprinter перетворили на незвичний евакуатор

Подивіться на цей брутальний евакуатор! Основою для нього став Mercedes-Benz Sprinter, який відзначив торік 25-річний ювілей.

На честь цього ювілею поляки з ательє Kegger зберуть 25 примірників евакуатора, який отримав назву Sprinter Petronas Edition і цінник 125 000 євро. Про це пише motor1.

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Кузов брутального евакуатора пофарбований у кольори автомобілів команди Формули-1 Mercedes-AMG Petronas F1: чорний і сріблястий з акцентами бірюзового відтінку. В ході перевтілення Sprinter отримав інший передній бампер зі збільшеними повітрозабірниками, бічні спідниці, затемнені ґрати радіатора і чорні 18-дюймові легкосплавні колеса. Серед безлічі наклейок на кузові є логотипи AMG, хоча підрозділ не брав участі в його створенні.

Салон, несподівано комфортний для евакуатора, щедро обшитий алькантарою: її можна побачити на передній панелі, сидіннях і дверних картах. В оснащення входять великий екран мультимедійного комплексу і аудіосистема з сабвуфером.

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