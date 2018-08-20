Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Школа Музика Привітання

Xiaomi показала "розумну" газову колонку

  • 57
Газова колонка від Xiaomi буде коштувати 130 доларів - фото 1
Газова колонка від Xiaomi буде коштувати 130 доларів / youpin

Китайський промисловий гігант Xiaomi, який став відомим завдяки своїм смартфонам, за вісім років охопив дуже широкий спектр продукції – від швабр, електрочайників та електричних масажерів до електровелосипедів і меблів для дому. Але це ще не все.

Зустрічайте черговий продукт з нової категорії – Viomi Smart Gas Water Heater 1A. І це проточний газовий водонагрівач (в народі – газова колонка), який, як і більшість продуктів Xiaomi, є "розумним".

І ще: Xiaomi Pocophone F1 вдалося обійти в бенчмарку топові смартфони

Як завжди, кошти на випуск новинки, що оцінюється в еквівалент $ 130, збираються на майданчику колективного фінансування Youpin (MIJIA). Зазначимо, що вже зібрано у 250 разів більше заявленої суми, а до кінця кампанії залишається ще 9 днів.

Xiaomi показала 'розумну' газову колонку - фото 271181
Xiaomi показала "розумну" газову колонку / gizmochina

З точки зору конструкції все звично: в нижній частині є підводи для холодної води і газу, а також вихід для гарячої води. Також повідомляється про низку енергозберігаючих функцій, наприклад, з метою максимальної економії газовий клапан автоматично підлаштовується під швидкість потоку води.

Колонка Viomi Smart Gas Water Heater 1A виглядає цілком звично і призначена для настінного кріплення. У цьому випадку потрібно забезпечити не менше 600 мм вільного простору над і під колонкою, а також по 250 мм з боків.
За словами виробника, продуктивність досягає 13 літрів на хвилину, чого достатньо, щоб забезпечити гарячою водою кухню і двох ванних кімнат.

Що стосується "розумної" складової, завдяки якій новинка якраз і виділяється на тлі звичайних газових колонок, то в її оснащення входить цифровий терморегулятор, що дозволяє контролювати температуру води з точністю до 1 °C.

Xiaomi показала 'розумну' газову колонку - фото 271180
Xiaomi показала "розумну" газову колонку / gizmochina

Також у нижній частині є величезний світлодіодний дисплей, на якому в режимі реального часу відображається температура води, а також інша технічна інформація та показники. Природно, колонкою можна керувати за допомогою смартфона через відповідну програму, під'єднавши його за допомогою Bluetooth.

Xiaomi показала 'розумну' газову колонку - фото 271182
Xiaomi показала "розумну" газову колонку / gizmochina

Відвантаження перших колонок замовникам виробник обіцяє почати 27 вересня.

Читайте також: Збираємо дитину до школи: топ гаджетів для школярів

Джерело: gizmochina
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Хіти 70-90: дізнайся, яка пісня була найпопулярнішою в рік твого народження
  • 17:00, 30 серпня
  • 1753
На Радіо МАКСИМУМ запустилося нове ранкове шоу з крутими ведучими
  • 11:00, 20 серпня
  • 719
Оскар 2019: оголошено фільм, який представить Україну
  • 14:14, 29 серпня
  • 252
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Xiaomi