Xiaomi показала "розумну" газову колонку

Китайський промисловий гігант Xiaomi, який став відомим завдяки своїм смартфонам, за вісім років охопив дуже широкий спектр продукції – від швабр, електрочайників та електричних масажерів до електровелосипедів і меблів для дому. Але це ще не все.

Зустрічайте черговий продукт з нової категорії – Viomi Smart Gas Water Heater 1A. І це проточний газовий водонагрівач (в народі – газова колонка), який, як і більшість продуктів Xiaomi, є "розумним".

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Як завжди, кошти на випуск новинки, що оцінюється в еквівалент $ 130, збираються на майданчику колективного фінансування Youpin (MIJIA). Зазначимо, що вже зібрано у 250 разів більше заявленої суми, а до кінця кампанії залишається ще 9 днів.

Xiaomi показала "розумну" газову колонку / gizmochina

З точки зору конструкції все звично: в нижній частині є підводи для холодної води і газу, а також вихід для гарячої води. Також повідомляється про низку енергозберігаючих функцій, наприклад, з метою максимальної економії газовий клапан автоматично підлаштовується під швидкість потоку води.

Колонка Viomi Smart Gas Water Heater 1A виглядає цілком звично і призначена для настінного кріплення. У цьому випадку потрібно забезпечити не менше 600 мм вільного простору над і під колонкою, а також по 250 мм з боків.

За словами виробника, продуктивність досягає 13 літрів на хвилину, чого достатньо, щоб забезпечити гарячою водою кухню і двох ванних кімнат.

Що стосується "розумної" складової, завдяки якій новинка якраз і виділяється на тлі звичайних газових колонок, то в її оснащення входить цифровий терморегулятор, що дозволяє контролювати температуру води з точністю до 1 °C.

Xiaomi показала "розумну" газову колонку / gizmochina

Також у нижній частині є величезний світлодіодний дисплей, на якому в режимі реального часу відображається температура води, а також інша технічна інформація та показники. Природно, колонкою можна керувати за допомогою смартфона через відповідну програму, під'єднавши його за допомогою Bluetooth.

Xiaomi показала "розумну" газову колонку / gizmochina

Відвантаження перших колонок замовникам виробник обіцяє почати 27 вересня.

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