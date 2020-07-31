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Xiaomi показала "просунуту" версію ігрового Black Shark 3
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Компанія Xiaomi представила новий ігровий смартфон Black Shark 3S. Це покращена версія випущеного на початку року Black Shark 3, але ось змін між пристроями не так багато, як можна було очікувати. Зокрема, виробник встановив швидшу пам'ять і плавніший екран.
Усупереч очікуванням, Black Shark 3S не отримав новий флагманський процесор Snapdragon 865+, який на 10% продуктивніший за звичайний Snapdragon 865. Натомість для зберігання даних використовується швидша пам'ять стандарту UFS 3.1 замість UFS 3.0 у звичайному Black Shark 3.
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Головні ж зміни торкнулися дисплея. Технічно він такий же, як у Black Shark 3: AMOLED-матриця з діагоналлю 6,67 дюйма і роздільною здатністю Full HD +. А ось частота оновлення екрану була збільшена з 90 до 120 Гц. Крім того, час реакції на дотики зменшили з 24 до 17 мс. У результаті картинка стала плавнішою. Є також модуль MEMC 3.0 для підвищення частоти оновлення контенту.
За автономність відповідає акумулятор на 4720 мАг, який можна швидко зарядити за 38 хвилин до 100% через роз'єм USB Type-C. Крім того, на тильній стороні є магнітне кріплення, яке дозволяє поповнювати запас батареї через спеціальний конектор потужністю 18 Вт. Це менше заважає при утриманні смартфона у горизонтальному положенні під час геймінгу.
Технічні характеристики Black Shark 3S:
- Дисплей: AMOLED, 6,67", 2400х1080, частота оновлення 120 Гц, підтримка HDR10+
- Чипсет: Snapdragon 865, графіка Adreno 650
- Оперативна пам'ять: 12 ГБ, LPDDR5
- Вбудована пам'ять: 128/256/512 ГБ UFS 3.1
- Основна камера: 64 Мп + 13 Мп (кут огляду 120º) + 5 Мп
- Фронтальна камера: 20 Мп
- Акумулятор: 4720 мАг, швидка зарядка потужністю 65 Вт, магнітна зарядка потужністю 18 Вт
- Зв'язок: 5G (SA / NSA), Wi-Fi 6 (2,4 ГГц + 5 ГГц), Bluetooth 5 (aptX HD, aptX Adaptive, LDAC HD), GPS / ГЛОНАСС / BeiDou
- Роз'єми: USB Type-C, 3,5-мм
- Операційна система: Android 10 з фірмовою оболонкою
- Безпека: сканер відбитків пальців в екрані
- Габарити: 168,7 х 77,3 х 10,4 мм
- Вага: 222 г
Смартфон надійде у продаж 4 серпня і вийде в трьох модифікаціях: 12 + 128 ГБ – $ 574, 12 + 256 ГБ – $ 617, 12 + 512 ГБ – $ 688.
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