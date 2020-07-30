Популярний блогер показав, що ховається всередині бюджетного OnePlus Nord

Слідом за екстремальним оглядом OnePlus Nord, який апарат у результаті не пережив, техноблогер Зак Нільсон зняв нове відео, присвячене найдоступнішому представнику актуальною лінійки смартфонів компанії.

Роздобувши другий примірник гаджета, автор популярного YouTube-каналу JerryRigEverything зайнявся його повним розбиранням, щоб оцінити особливості його конструкції.

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Після розігріву будівельним феном задня кришка смартфона відокремилася від корпусу без надмірних зусиль, і блогер взявся за детальне вивчення складових гаджета. З плюсів конструкції він відзначив наявність гумової прокладки у місці розміщення динаміка, хоча OnePlus Nord не позиціонується як смартфон для "пірнання". Такий же захист отримали контакти материнської плати. Не викликав проблем і демонтаж акумулятора, який можна легко витягти, потягнувши за спеціальний пластиковий язичок.

Для охолодження апарат оснастили мідною тепловою трубкою, яка зазвичай встановлюється у дорожчі пристрої. Крім того, виробник, за словами Нільсона, добре попрацював над схемою відводу тепла від екрана. До недоліків конструкції автор ролика відніс пластикову рамку, яка може легко зламатися при демонтажі дисплейного модуля. Коли техноблогер дістався до камер, одне із зауважень стосувалося відсутності будь-якої стабілізації фронталки. В основній же камері OIS отримав тільки 2-мегапіксельний датчик, що теж не надто тішить.

Підбиваючи підсумки ролика, Нільсон, пославшись на попереднє відео, зазначив, що попри приналежність пристрою до середнього цінового сегменту, він хотів би, щоб майбутні представники лінійки OnePlus Nord були трішки міцнішими.

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