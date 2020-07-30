На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Популярний блогер показав, що ховається всередині бюджетного OnePlus Nord
-
- 9
Слідом за екстремальним оглядом OnePlus Nord, який апарат у результаті не пережив, техноблогер Зак Нільсон зняв нове відео, присвячене найдоступнішому представнику актуальною лінійки смартфонів компанії.
Роздобувши другий примірник гаджета, автор популярного YouTube-каналу JerryRigEverything зайнявся його повним розбиранням, щоб оцінити особливості його конструкції.
До теми: Повний провал: блогер голіруч зламав новий OnePlus Nord
Після розігріву будівельним феном задня кришка смартфона відокремилася від корпусу без надмірних зусиль, і блогер взявся за детальне вивчення складових гаджета. З плюсів конструкції він відзначив наявність гумової прокладки у місці розміщення динаміка, хоча OnePlus Nord не позиціонується як смартфон для "пірнання". Такий же захист отримали контакти материнської плати. Не викликав проблем і демонтаж акумулятора, який можна легко витягти, потягнувши за спеціальний пластиковий язичок.
Для охолодження апарат оснастили мідною тепловою трубкою, яка зазвичай встановлюється у дорожчі пристрої. Крім того, виробник, за словами Нільсона, добре попрацював над схемою відводу тепла від екрана. До недоліків конструкції автор ролика відніс пластикову рамку, яка може легко зламатися при демонтажі дисплейного модуля. Коли техноблогер дістався до камер, одне із зауважень стосувалося відсутності будь-якої стабілізації фронталки. В основній же камері OIS отримав тільки 2-мегапіксельний датчик, що теж не надто тішить.
Підбиваючи підсумки ролика, Нільсон, пославшись на попереднє відео, зазначив, що попри приналежність пристрою до середнього цінового сегменту, він хотів би, щоб майбутні представники лінійки OnePlus Nord були трішки міцнішими.
Читайте також: Не зовсім флагмани: ТОП найкрутіших смартфонів 2020 року
- 30 липня
-
21:49Хлібодемія та Maskhole: The New Yorker склав кумедний словник епохи коронавірусу
-
21:1931 липня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:47Експерти назвали продукти, які сприяють росту бороди
-
20:16Електричний пікап Rivian пройшов випробування у пустелі
-
19:44Популярний блогер показав, що ховається всередині бюджетного OnePlus Nord
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
19:17Чому людям поважного віку корисно регулярно користуватися інтернетом
-
18:44Зомбі-апокаліпсис уже тут: Hurts вразив фанатів кліпом на пісню Somebody
-
18:19Гороскоп на 31 липня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
18:00Слухай українське: найкращі нові пісні липня 2020, які вас вразять
-
17:51Lexus RC F перетворили на 1200-сильний дрифт-кар: ефектне відео
-
17:41Без ПЛР-тесту чи ізоляції: Болгарія знову змінила правила для українських туристів
-
17:18Приємне з корисним: ентузіаст вирішив пройти Відьмака на біговій доріжці
-
16:57NASA відправило на Марс новий ровер Perseverance: відео історичного запуску
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
16:44Black Is King: насолоджуйтесь новим трейлером фільму-альбому від Beyonce
-
16:17Ілон Маск розповів, що стартап від Google загрожує всьому людству
-
15:57Яким тваринам люди охочіше жертвують гроші: цікаве дослідження
-
15:45Луческу дав першу пресконференцію як тренер Динамо: головні цитати
-
15:19Названо найкращий серіал століття, і ви всі про нього чули
-
14:53Не така вже й крихітка: на торги виставили тюнінгований Fiat 500 1971 року
-
14:32Нічого не виходить на новій роботі: що робити
-
14:12Не зовсім флагмани: ТОП найкрутіших смартфонів 2020 року
-
13:51Лікарі розповіли, кому не можна сидіти на дієтах
-
13:35Чим корисні ягоди та як правильно заготовити їх на зиму: пояснення Супрун
- 30 липня
-
21:49Хлібодемія та Maskhole: The New Yorker склав кумедний словник епохи коронавірусу
-
18:00Слухай українське: найкращі нові пісні липня 2020, які вас вразять
-
14:12Не зовсім флагмани: ТОП найкрутіших смартфонів 2020 року
-
12:00Відео з українським котом, яких усіх "мав", підірвало YouTube: смішні меми
-
09:41Новий антирекорд: статистика, скільки хворих на коронавірус виявлено в Україні 30 липня
-
07:15Погода в Україні 30 липня: у яких областях послабне спека
- 29 липня
-
21:27Вам пора міняти роботу: 5 неочевидних ознак, які ґрунтуються на сексі
-
19:00ТОП-4 фільми про літо: ідеальне кіно для перегляду ввечері
-
17:22Apple знову перша: рейтинг найдорожчих брендів у світі за версією Forbes
-
15:00Квентін Тарантіно назвав 11 найкращих фільмів усіх часів: вибір режисера
-
12:19Нові серіали серпня 2020, які варто подивитись
-
09:14Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 29 липня
-
07:17Погода в Україні 29 липня: від спеки до грозових дощів
- 28 липня
-
21:32ТОП 5 найкращих поз для лінивого сексу вранці
-
17:39Україна оновила список "червоних країн": у нього ввійшли популярні курортні напрямки
-
14:16Як поїде автомобіль, якщо його повністю позбавити підвіски: божевільний експеримент
-
11:57Офіційна заява Динамо про "відставку" Мірча Луческу з листами тренера до Суркіса
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 28 липня
-
07:15Погода в Україні 28 липня: у яких областях пройдуть грози
- 27 липня
-
21:21Що кожен знак Зодіаку робить відразу після сексу: перевірте свого партнера
-
17:452015 vs 2020: люди показують вражаючі фотоколажі, як вони змінились за цей час
-
14:51Добірка вірусних пісень, які підірвали TikTok та стали музичними мемами
-
12:14Йому плювати на вас з нами: Притула прокоментував призначення Луческу в Динамо
-
09:21Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 27 липня
-
07:21Погода в Україні 27 липня: дощі та спека