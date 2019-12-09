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Xiaomi показала бюджетний електровелосипед

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Електровелосипед Qicycle Electric - фото 1
Електровелосипед Qicycle Electric / gizmochina

Китайська компанія Xiaomi випустила новий компактний електровелосипед Qicycle Electric вартістю всього 425 доларів (приблизно 10 000 грн). Байк створено спеціально для міських умов.

Електромотор розганяє велосипед до 25 км/год. В цілому передбачено три режими роботи велосипеда: повністю електричний, допомога в педалюванні або з відключеним електромотором. Також у новинки є дві передачі. Батарея повністю прихована в горизонтальній трубі рами, як і проводка, так що зовні електровелосипед нагадує звичайний. Заряджається акумулятор від звичайної розетки за 3,5 години, інтерфейс зарядки розташований трохи нижче задньої фари.

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Xiaomi показала бюджетний електровелосипед - фото 373168

На передньому колесі гальмо обжимне, і китайські інженери запевняють, що цього достатньо: гальмівний шлях на швидкості 20 км/год не перевищує трьох метрів. За даними Xiaomi, на одній зарядці можна проїхати 40 км. А 20-дюймові колеса краще підходять для складних дорожніх умов.

Xiaomi показала бюджетний електровелосипед - фото 373167

"Невеликий дисплей, на якому відображається основна інформація, включаючи передачу, швидкість і заряд акумулятора, і передня фара інтегровані в рульову стійку, а задній червоний ліхтар спалахує автоматично при натисканні гальма. Яскравість підсвічування дисплея регулюється за допомогою світлочутливого датчика – завдяки цьому вона не буде відволікати у нічних умовах", – повідомляє видання.

Проте головним козирем Xiaomi в цьому випадку є ціна. У Китаї новинка обійдеться всього у 425 доларів (приблизно 10 тисяч гривень).

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Джерело: gizmochina
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