Xiaomi показала бюджетний електровелосипед

Китайська компанія Xiaomi випустила новий компактний електровелосипед Qicycle Electric вартістю всього 425 доларів (приблизно 10 000 грн). Байк створено спеціально для міських умов.

Електромотор розганяє велосипед до 25 км/год. В цілому передбачено три режими роботи велосипеда: повністю електричний, допомога в педалюванні або з відключеним електромотором. Також у новинки є дві передачі. Батарея повністю прихована в горизонтальній трубі рами, як і проводка, так що зовні електровелосипед нагадує звичайний. Заряджається акумулятор від звичайної розетки за 3,5 години, інтерфейс зарядки розташований трохи нижче задньої фари.

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На передньому колесі гальмо обжимне, і китайські інженери запевняють, що цього достатньо: гальмівний шлях на швидкості 20 км/год не перевищує трьох метрів. За даними Xiaomi, на одній зарядці можна проїхати 40 км. А 20-дюймові колеса краще підходять для складних дорожніх умов.

"Невеликий дисплей, на якому відображається основна інформація, включаючи передачу, швидкість і заряд акумулятора, і передня фара інтегровані в рульову стійку, а задній червоний ліхтар спалахує автоматично при натисканні гальма. Яскравість підсвічування дисплея регулюється за допомогою світлочутливого датчика – завдяки цьому вона не буде відволікати у нічних умовах", – повідомляє видання.

Проте головним козирем Xiaomi в цьому випадку є ціна. У Китаї новинка обійдеться всього у 425 доларів (приблизно 10 тисяч гривень).

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