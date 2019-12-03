Xiaomi готує крутий флагманський смартфон: чим здивує новинка

Співзасновник і президент компанії Xiaomi Лін Бін підтвердив роботу над смартфоном Mi 10 Pro. Цікаво, що про існування моделі Лін Бін проговорився, коли обговорював вібромотор нинішнього флагмана Xiaomi.

У своєму акаунті Лін Бін написав, як йому подобається вібрація Xiaomi Mi 9 Pro, на що один з користувачів відповів, що найкращий вібромотор на ринку отримає Mi 10 Pro. Співзасновник китайського гіганта відреагував коротко: "Другим". Таким чином президент Xiaomi підтвердив існування Mi 10 Pro.

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Можна припустити, що пристрій представлять в першій половині 2020 року. Ближче до цього часу ми і дізнаємося усі подробиці про новинку. Варто зазначити, що днямиі з'явилися повідомлення про те, що серія Xiaomi Mi 9 була видалена з офіційного сайту. Водночас два інших мобільних телефони Mi 5G з моделями M2001J1E і M2001J1C пройшли сертифікацію китайського центру 3C.

Цікаво, що молодший флагман (Xiaomi Mi 10) може випередити Samsung Galaxy S11 і стати першим на ринку смартфоном, який буде оснащений однокристальною системою Qualcomm Snapdragon 865.

Лін Бін

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