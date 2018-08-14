Представлений планшет Xiaomi Mi Pad 4 Plus: технічні характеристики та ціна

Компанія Xiaomi офіційно представила новий планшет Mi Pad 4 Plus. Це більший варіант представленого в кінці червня планшета Xiaomi Mi Pad 4.

Екран новинки діагоналлю 10,1 дюйма характеризується роздільною здатністю 1920х1200 пікселів, співвідношенням сторін 16: 10 та статичним рівнем контрастності 1000: 1.

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Ясна річ, що новинка більша за її компактну версію: її розміри - 245,6х149,8х7,99, а маса - 485 г. Для порівняння, у меншій моделі ці параметри дорівнюють 200,4х132, 6х7 мм і 343 г. Також Xiaomi Mi Pad 4 Plus отримав більший акумулятор - 8620 мАг проти 6000 мАг у Xiaomi Mi Pad 4.

Xiaomi Mi Pad 4 Plus / mi

В іншому ніяких відмінностей немає, тобто той же апаратний базис - SoC Qualcomm Snapdragon 660 - і аналогічний набір камер: основна на13 Мп і фронтальна на 5 Мп. У конфігурації є порт USB-C, двохдіапазонний модуль Wi-Fi та Bluetooth 5.0, роз'єм 3,5 мм, у версії з модемом LTE є приймач GPS.

Xiaomi Mi Pad 4 Plus / mi

Що стосується цін, за базову версію з 4 ГБ оперативної та 64 ГБ флеш-пам'яті просять $ 275, а варіант з 4 ГБ оперативки та 128 ГБ флеш-пам'яті оцінений в еквівалент $ 305.

Xiaomi Mi Pad 4 Plus / mi

З коробки планшет Xiaomi Mi Pad 4 Plus працює під управлінням ОС Android 8.1 Oreo з фірмовою оболонкою MIUI. У Китаї купити новинку можна буде починаючи з 16 серпня.

Xiaomi Mi Pad 4 Plus / mi

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