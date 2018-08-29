Xiaomi Pocophone F1 розглянули зсередини

Pocophone F1 від Xiaomi позиціюється як один з найдоступніших смартфонів на базі процесора Snapdragon 845, якому не дає перегріватися система рідинного охолодження LiquidCool.

Автори YouTube-каналу Tech Updates вже придбали новинку і встигли повністю розібрати її, вивчивши конструкцію гаджета, у тому числі систему сканування облич і охолодження.

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Судячи з відео, смартфон розбирається досить просто після видалення гвинтів, розташованих на нижній грані. Більшість важливих компонентів захищені додатковою пластиковою пластиною, яка кріпиться стандартними гвинтами.

У верхній частині смартфона розмістилися розмовний динамік, фронтальна камера, інфрачервоний сенсор та інші датчики, які використовуються при скануванні обличчя.

Мідна трубка, що служить для відводу тепла від процесора, знаходиться під усіма компонентами, включаючи акумулятор на 4 000 мАг. Для кращого розсіювання тепла виробник використовує термопасту, нанесену на процесор.

Завдяки модульності більшості елементів розбирання пристрою максимально просте.

Нагадуємо, що самостійна розбирання смартфонів веде до втрати гарантії.

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