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З YouTube зникне найважливіша функція
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У сервісі YouTube оголосили про суттєві зміни для авторів каналів. Тепер на них можна буде розміщувати рекламу, яку просто неможливо відімкнути.
Довжина таких рекламних блоків складатиме 15-20 секунд.
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Також ідеться про те, що реклама на старих відеороликах, яку раніше можна було пропускати після 5 секунд перегляду, буде йти далі без можливості її пропустити за замовчуванням.
Це станеться автоматично та навіть у тому випадку, якщо творцям контенту тип реклами, що не вимикався, був не доступним. Якщо ж автори побажають, щоб їхні глядачі мали можливість пропускати рекламу, їм необхідно змінити налаштування вручну.
У відео, яке розповідає про це нововведення, YouTube вказує, що рекламодавці платять більше грошей за рекламу без можливості пропуску, що, у свою чергу, означає більше грошей для тих, хто творить контент, у який і додають рекламні оголошення.
Є ймовірність, що таким чином Google хоче не лише збільшити свої прибутки від реклами, а й підштовхнути користувачів до переходу на платний сервіс YouTube Premium, де можна буде споживати контент без рекламних оголошень.
Рекламні оголошення, які не можна буде пропускати, почнуть з'являтися вже наступного тижня.
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