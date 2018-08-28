З YouTube зникне найважливіша функція

Тепер на YouTube не можна буде вимикати рекламу

У сервісі YouTube оголосили про суттєві зміни для авторів каналів. Тепер на них можна буде розміщувати рекламу, яку просто неможливо відімкнути.

Довжина таких рекламних блоків складатиме 15-20 секунд.

І ще: ВІП Тернопіль – Синя смужка: новий пікантний кліп коміків підірвав мережу

Також ідеться про те, що реклама на старих відеороликах, яку раніше можна було пропускати після 5 секунд перегляду, буде йти далі без можливості її пропустити за замовчуванням.

Це станеться автоматично та навіть у тому випадку, якщо творцям контенту тип реклами, що не вимикався, був не доступним. Якщо ж автори побажають, щоб їхні глядачі мали можливість пропускати рекламу, їм необхідно змінити налаштування вручну.

У відео, яке розповідає про це нововведення, YouTube вказує, що рекламодавці платять більше грошей за рекламу без можливості пропуску, що, у свою чергу, означає більше грошей для тих, хто творить контент, у який і додають рекламні оголошення.

Є ймовірність, що таким чином Google хоче не лише збільшити свої прибутки від реклами, а й підштовхнути користувачів до переходу на платний сервіс YouTube Premium, де можна буде споживати контент без рекламних оголошень.

Рекламні оголошення, які не можна буде пропускати, почнуть з'являтися вже наступного тижня.

Читайте також: У YouTube розповіли, на яких смартфонах найкраще використовувати відеохостинг