Xiaomi опублікувала графік виходу Android 9 Pie: перелік моделей

Керівник відділу програмного забезпечення Xiaomi Чжан Гоцюань поділився планами з оновлення модельного ряду смартфонів Xiaomi до останньої версії Android 9.0 Pie. Відразу зазначимо, що цей графік стосується Китаю, глобальна стабільна прошивка MIUI з'явиться трішки пізніше.

Отже, до кінця цього місяця тільки два смартфони Xiaomi отримають оновлення Android 9.0 Pie – це Redmi Note 5 і Redmi S2 (Y2).

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Для Mi MIX 2, Mi 6, Redmi 6A, Redmi 6 і Mi Note 3 оновлення буде випущене вже в другому кварталі 2019 року. Також відомо, що наразі розробники тестують апдейт для Mi 6X і Redmi 6 Pro. І хоча терміни випуску стабільної прошивки для цих двох моделей не називаються, ймовірно, китайська версія оновлення вийде до кінця цього місяця. В цілому Xiaomi планує оновити до Android 9.0 Pie 15 різних моделей своїх смартфонів.

Відзначимо, що наразі Xiaomi вже оновила до Android 9.0 Pie такі моделі смартфонів: Mi 8, Mi 8 Explorer Edition, Mi 8 Screen Fingerprint Edition, Mi 8 SE, Mi MAX 3 і Mi 8 Youth Edition. Чи треба говорити, що нові моделі Redmi і Mi модельного ряду 2019 року виходять на ринок під управлінням MIUI 10 на базі останньої ОС Android 9.0 Pie.

Xiaomi оновить низку смартфонів до Android Pie

Також Xiaomi розкрила плани оновлення деяких старих моделей функціональними можливостями, які поки що є ексклюзивними для Xiaomi Mi 9. Зокрема, вони отримають підтримку технології Game Turbo, нові анімації під час зарядки, темну тему з новим дизайном, нові анімації Always-On Display, живі шпалери, мінливі з часом дня і т.д.

Технологію підвищення продуктивності в іграх Game Turbo отримають Xiaomi Mi 8, Xiaomi 8 Screen Fingerprint Version, Xiaomi Mi 8 Transparent Version, Xiaomi Mi 8 SE, Xiaomi Mi MIX 3, Xiaomi Mi MIX 2S, Redmi Note 7, Redmi Note 7 Pro, Redmi Note 5 і Redmi S2. Відповідне оновлення вийде в кінці березня або на початку квітня.

В середині квітня Game Turbo також з'явиться в таких моделях: Xiaomi Mi 8 Youth Edition, Xiaomi Mi6, Xiaomi Mi6X, Xiaomi Mi5s, Xiaomi Mi5s Plus, Xiaomi Mi5X, Xiaomi Mi MIX 2, Xiaomi Mi MIX, Xiaomi Mi Max 3, Xiaomi Mi Note 3, Xiaomi Mi Note 2, Xiaomi Mi Play, Redmi Note 6 Pro, Redmi Note 5, Redmi 6 Pro, Redmi 6, Redmi 6A, Redmi 5, Redmi 5A і Redmi 5 Plus.

Живі шпалери в кінці березня стануть доступні на моделях Xiaomi Mi 8, Xiaomi 8 Screen Fingerprint Version, Xiaomi Mi 8 Transparent Version, Xiaomi Mi MIX 3, Xiaomi Mi MIX 2S, а потім з'являться і на інших.

Розширені можливості Always-On Display в кінці березня з'являться на Xiaomi Mi 8, Xiaomi 8 Screen Fingerprint Version, Xiaomi Mi 8 Transparent Version, Xiaomi MI MIX 3, Xiaomi Mi 8 SE, а потім прийдуть на всі інші.

Темна тема в кінці березня стане доступною на Xiaomi Mi 8, Xiaomi 8 Screen Fingerprint Version, Xiaomi Mi 8 Transparent Version, Xiaomi Mi8 SE, Xiaomi Mi8 youth version, Xiaomi 6X, Xiaomi Mi MIX 3, Xiaomi Mi MIX 2S, Xiaomi Mi Note 3, Xiaomi Mi Max 3, Redmi Note 7, Redmi Note 7 Pro, Redmi Note 6 Pro, Redmi 6 Pro, Redmi Note 5, Redmi S2 і інші моделі.

Нові анімації процесу зарядки з'являться у всіх перерахованих вище моделях на початку квітня.

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