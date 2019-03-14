На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Xiaomi опублікувала графік виходу Android 9 Pie: перелік моделей
-
- 22
Керівник відділу програмного забезпечення Xiaomi Чжан Гоцюань поділився планами з оновлення модельного ряду смартфонів Xiaomi до останньої версії Android 9.0 Pie. Відразу зазначимо, що цей графік стосується Китаю, глобальна стабільна прошивка MIUI з'явиться трішки пізніше.
Отже, до кінця цього місяця тільки два смартфони Xiaomi отримають оновлення Android 9.0 Pie – це Redmi Note 5 і Redmi S2 (Y2).
І ще: Нарешті Xiaomi розв'яже проблему з рекламою у MIUI
Для Mi MIX 2, Mi 6, Redmi 6A, Redmi 6 і Mi Note 3 оновлення буде випущене вже в другому кварталі 2019 року. Також відомо, що наразі розробники тестують апдейт для Mi 6X і Redmi 6 Pro. І хоча терміни випуску стабільної прошивки для цих двох моделей не називаються, ймовірно, китайська версія оновлення вийде до кінця цього місяця. В цілому Xiaomi планує оновити до Android 9.0 Pie 15 різних моделей своїх смартфонів.
Відзначимо, що наразі Xiaomi вже оновила до Android 9.0 Pie такі моделі смартфонів: Mi 8, Mi 8 Explorer Edition, Mi 8 Screen Fingerprint Edition, Mi 8 SE, Mi MAX 3 і Mi 8 Youth Edition. Чи треба говорити, що нові моделі Redmi і Mi модельного ряду 2019 року виходять на ринок під управлінням MIUI 10 на базі останньої ОС Android 9.0 Pie.
Також Xiaomi розкрила плани оновлення деяких старих моделей функціональними можливостями, які поки що є ексклюзивними для Xiaomi Mi 9. Зокрема, вони отримають підтримку технології Game Turbo, нові анімації під час зарядки, темну тему з новим дизайном, нові анімації Always-On Display, живі шпалери, мінливі з часом дня і т.д.
Технологію підвищення продуктивності в іграх Game Turbo отримають Xiaomi Mi 8, Xiaomi 8 Screen Fingerprint Version, Xiaomi Mi 8 Transparent Version, Xiaomi Mi 8 SE, Xiaomi Mi MIX 3, Xiaomi Mi MIX 2S, Redmi Note 7, Redmi Note 7 Pro, Redmi Note 5 і Redmi S2. Відповідне оновлення вийде в кінці березня або на початку квітня.
В середині квітня Game Turbo також з'явиться в таких моделях: Xiaomi Mi 8 Youth Edition, Xiaomi Mi6, Xiaomi Mi6X, Xiaomi Mi5s, Xiaomi Mi5s Plus, Xiaomi Mi5X, Xiaomi Mi MIX 2, Xiaomi Mi MIX, Xiaomi Mi Max 3, Xiaomi Mi Note 3, Xiaomi Mi Note 2, Xiaomi Mi Play, Redmi Note 6 Pro, Redmi Note 5, Redmi 6 Pro, Redmi 6, Redmi 6A, Redmi 5, Redmi 5A і Redmi 5 Plus.
Живі шпалери в кінці березня стануть доступні на моделях Xiaomi Mi 8, Xiaomi 8 Screen Fingerprint Version, Xiaomi Mi 8 Transparent Version, Xiaomi Mi MIX 3, Xiaomi Mi MIX 2S, а потім з'являться і на інших.
Розширені можливості Always-On Display в кінці березня з'являться на Xiaomi Mi 8, Xiaomi 8 Screen Fingerprint Version, Xiaomi Mi 8 Transparent Version, Xiaomi MI MIX 3, Xiaomi Mi 8 SE, а потім прийдуть на всі інші.
Темна тема в кінці березня стане доступною на Xiaomi Mi 8, Xiaomi 8 Screen Fingerprint Version, Xiaomi Mi 8 Transparent Version, Xiaomi Mi8 SE, Xiaomi Mi8 youth version, Xiaomi 6X, Xiaomi Mi MIX 3, Xiaomi Mi MIX 2S, Xiaomi Mi Note 3, Xiaomi Mi Max 3, Redmi Note 7, Redmi Note 7 Pro, Redmi Note 6 Pro, Redmi 6 Pro, Redmi Note 5, Redmi S2 і інші моделі.
Нові анімації процесу зарядки з'являться у всіх перерахованих вище моделях на початку квітня.
Читайте також: Black Shark 2 – найпотужніший смартфон на ринку: результати вражають
-
19:42Шведську школярку номінували на Нобелівську премію миру
-
19:23Моуріньо розлютило повернення Зідана у Реал
-
19:13Міцний горішок: Xiaomi Mi9 упевнено пройшов тест на міцність
-
18:51Найпростіший салат з консервованою квасолею
-
18:435 продуктів, які зникнуть через глобальне потепління
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
18:22Розвінчано найпопулярніші міфи про яйця
-
18:12Кіра Найтлі зіграла на зубах хіт позаминулого літа: кумедне відео
-
18:00Гороскоп на 15 березня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:52Кіт розсмішив мережу, злякавшись пчиху свого господаря
-
17:43У новому фільму Джеймс Бонд буде їздити на електромобілі
-
17:21Що люди думають про крики під час сексу
-
17:13Xiaomi опублікувала графік виходу Android 9 Pie: перелік моделей
-
16:57Британці показали зображення сучасного аналога спорткара 50-х
-
З днем народження: найкращі привітання українською мовою
-
16:42У Дубаї продають найдорожчі в світі парфуми
-
16:20Настя Каменських зачарувала апетитними формами
-
16:09У метро Берліна введуть "жіночий квиток"
-
16:00Як змінилися актори серіалу Швидка допомога: фото тоді і зараз
-
15:51Huawei представила бюджетний смартфон Nova 4e
-
15:31Науковці назвали приємне заняття, яке зміцнює імунітет
-
15:15Пенелопа Крус показала стрункі ніжки у спокусливому міні
-
14:53Чому в Швеції заборонені фіранки на вікнах
-
14:40Маша Єфросиніна підкорила підписників стрункими ніжками
-
14:33Динамо – Челсі: коли і де дивитися матч Ліги Європи
-
18:435 продуктів, які зникнуть через глобальне потепління
-
16:00Як змінилися актори серіалу Швидка допомога: фото тоді і зараз
-
14:33Динамо – Челсі: коли і де дивитися матч Ліги Європи
-
12:21Якби князі Київської Русі балотувалися на вибори 2019: кумедні меми
-
10:42Ліга чемпіонів: які команди пробилися в 1/4 фіналу турніру
-
09:21Як не захворіти весною: лайфхаки
-
07:13Яку погоду очікувати в Україні 14 березня
- 13 березня
-
22:51З'явився рейтинг найкомфортніших міст світу
-
21:43Масштабний збій у Facebook та Instagram: що сталось
-
18:00Музика 70-90 х: яка українська пісня була хітом в рік твого народження
-
15:27Гра престолів 8 сезон: оголошена дата виходу і тривалість усіх серій
-
12:58Привіт із 90-х: що таке пейджер і чому він був таким популярним
-
10:15Прикольний тест: Який ти березневий кіт?
-
07:15Погода на 13 березня в Україні: точний прогноз синоптиків
- 12 березня
-
20:52Forbes показав наймолодшого холостяка-мільярдера: він займається рибою
-
19:21Моделі 90-х: як змінилася американська гаряча штучка Тайра Бенкс (18+)
-
17:39Молодий батько показав, як потрібно розважати дітей: кумедне відео
-
16:15Гід по стилю: ТОП-5 речей, які не можна носити чоловікам після 40 років
-
14:15Тест: Скільки днів Великого посту ти витримаєш?
-
12:5010 дивних професій майбутнього
-
10:13TAYANNA — Як плакала вона: слухайте нову хітову пісню зірки
-
00:05Гороскоп на сьогодні – 12 березня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
- 11 березня
-
23:12Гарячий Капітан Марвел: розкішна Брі Ларсон знялася оголеною для глянцю
-
20:21Їжа з дитинства: 12 найулюбленіших страв
-
15:13iPhone та Samsung Galaxy: ТОП-5 смартфонів 2000-х, якими марив кожен