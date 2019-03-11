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Black Shark 2 – найпотужніший смартфон на ринку: результати вражають

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Новий ігровий Xiaomi вразить своєю потужністю - фото 1
Новий ігровий Xiaomi вразить своєю потужністю / akket

Компанія Xiaomi офіційно оголосила дату презентації нового ігрового смартфона Black Shark 2, яка пройде вже у цьому місяці. Крім того, в мережі з'явилися результати тестування апарата в бенчмарку AnTuTu. Йому вдалося набрати рекордно високі показники, залишивши всіх конкурентів далеко позаду.

Ще не анонсований Black Shark 2 набрав в AnTuTu рекордні 430 882 балів.

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За наявною інформацією, смартфон отримає новий флагманський процесор Snapdragon 855 і до 12 ГБ оперативної пам'яті. Для порівняння, Xiaomi Mi9 з таким же чипсетом і 6 ГБ оперативки видає в цьому тесті близько 370 000 балів – приблизно на 15% менше.

Black Shark 2 – найпотужніший смартфон на ринку: результати вражають - фото 313346

Можливо, що високі показники Black Shark 2 – заслуга нової системи рідинного охолодження Liquid Cool 3.0, яка, як запевняє виробник, повинна стати найкращою на ринку.

Black Shark 2 – найпотужніший смартфон на ринку: результати вражають - фото 313345

Офіційна презентація Black Shark 2 запланована на 18 березня.

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Джерело: slashleaks
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