Black Shark 2 – найпотужніший смартфон на ринку: результати вражають

Компанія Xiaomi офіційно оголосила дату презентації нового ігрового смартфона Black Shark 2, яка пройде вже у цьому місяці. Крім того, в мережі з'явилися результати тестування апарата в бенчмарку AnTuTu. Йому вдалося набрати рекордно високі показники, залишивши всіх конкурентів далеко позаду.

Ще не анонсований Black Shark 2 набрав в AnTuTu рекордні 430 882 балів.

І ще: Стала відома ціна на Redmi Note 7, і вона вам не сподобається

За наявною інформацією, смартфон отримає новий флагманський процесор Snapdragon 855 і до 12 ГБ оперативної пам'яті. Для порівняння, Xiaomi Mi9 з таким же чипсетом і 6 ГБ оперативки видає в цьому тесті близько 370 000 балів – приблизно на 15% менше.

Можливо, що високі показники Black Shark 2 – заслуга нової системи рідинного охолодження Liquid Cool 3.0, яка, як запевняє виробник, повинна стати найкращою на ринку.

Офіційна презентація Black Shark 2 запланована на 18 березня.

Читайте також: iPhone та Samsung Galaxy: ТОП-5 смартфонів 2000-х, якими марив кожен