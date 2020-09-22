Xiaomi оголосила дату презентації нових флагманів Mi 10T

Після безлічі чуток, присвячених флагманським смартфонам серії Mi 10T, Xiaomi нарешті оголосила офіційну дату проведення презентації новинок. Компанія не розкриває технічних характеристик пристроїв, але, на думку мережевих інформаторів, у рамках заходу представлять не одну, а відразу три моделі.

На сторінках офіційної облікового запису Xiaomi у Twitter з'явився тизер, на якому вказана дата презентації смартфонів серії Mi 10T. Захід пройде 30 вересня.

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Очікується, що китайський виробник електроніки представить одразу три новинки: базовий Mi 10T, просунутий Mi 10T Pro з поліпшеною камерою, а також доступніший Mi 10T Lite.

Раніше банер з пристроями помітили в одному з офіційних магазинів Xiaomi на території Таїланду. Згідно з отриманою від інсайдерів інформації, старша модель Mi 10T Pro буде оснащена 6,67-дюймовим AMOLED-дисплеєм з частотою оновлення 144 Гц, флагманською платформою Snapdragon 865, а також камерою з максимальною роздільною здатністю 108 мегапікселів при місткості акумулятора в 5000 мАг.

Мережеві інформатори також називали та приблизні ціни на нову лінійку: молодша модель Mi 10T Lite обійдеться покупцям у € 350, а за "прокачаний" Mi 10T Pro буде встановлено цінник у € 650.

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